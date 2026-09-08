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SON DAKİKA: Selçuk Mızraklı tahliye edildi mi? Selçuk Mızraklı olayı nedir, neden tutuklanmıştı?

SON DAKİKA: Selçuk Mızraklı tahliye edildi mi? Selçuk Mızraklı olayı nedir, neden tutuklanmıştı?
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Son dakika gelişmesi olarak Selçuk Mızraklı’nın tahliye edildiği haberi gündeme geldi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mızraklı, yaklaşık 7 yıllık cezaevi sürecinin ardından 8 Eylül 2026 Salı günü Edirne Cezaevi’nden çıktı. Gelişmenin ardından “Selçuk Mızraklı tahliye edildi mi?”, “Selçuk Mızraklı olayı nedir?” ve “Selçuk Mızraklı neden tutuklanmıştı?” soruları araştırılmaya başlandı.

Selçuk Mızraklı hakkında beklenen gelişme 8 Eylül Salı günü yaşandı. 2019 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alınmasının ardından tutuklanan ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mızraklı, cezasının infazını tamamlayarak Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi. Tahliye haberinin ardından Mızraklı’nın neden tutuklandığı, hakkında verilen karar ve yıllar süren cezaevi sürecinin ayrıntıları merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SELÇUK MIZRAKLI TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Evet. Selçuk Mızraklı, 8 Eylül 2026 Salı günü Edirne Cezaevi'nden tahliye edildi. 2019 yılından bu yana cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mızraklı'yı cezaevi çıkışında eşi Zeynep Mızraklı ve DEM Parti heyeti karşıladı. Tahliye sonrasında Mızraklı'nın İstanbul ve Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesi planlanıyor.

SELÇUK MIZRAKLI OLAYI NEDİR?

Selçuk Mızraklı olayı, 2019 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçle gündeme geldi. 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mızraklı, 19 Ağustos 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Mızraklı'nın tahliyesiyle birlikte yaklaşık 7 yıldır devam eden cezaevi süreci yeniden gündeme geldi.

SELÇUK MIZRAKLI NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Selçuk Mızraklı, 2019 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alınmasının ardından tutuklandı. Yaklaşık 7 yıl Edirne Cezaevi'nde kalan Mızraklı, 8 Eylül 2026'da tahliye edildi. Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada hukuk, demokrasi, barış ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mızraklı, cezaevinde bulunan arkadaşlarının da özgürlüğüne kavuşması temennisini dile getirdi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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