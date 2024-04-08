Diyarbakır'da DEM Partili başkanlar göreve başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Partili Serra Bucak Küçük ve 4 ilçe belediye başkanı Diyarbakır İl Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük

DEM PARTİLİ BUCAK MAZBATASINI ALDI

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 64 oy alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Partili Serra Bucak Küçük, öğle saatlerinde İl Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Buradan Dağkapı Meydanı'na geçen partililer, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürüdü.

Belediye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Serra Bucak Küçük, "Değerli Diyarbakır halkı; belediye sizin. Emeklerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Kendimizi de kentimizi de demokratik çoğulcu katılımcı tüm Diyarbakır halkıyla yöneteceğiz. Bizi seçen tüm Diyarbakır halkına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Küçük, beraberindekilerle belediyeye geçti, tebrikleri kabul etti.

DEM PARTİLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan, DEM Parti'den Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanı seçilen Gülşen Sincar, Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, Sur Belediye Başkanı seçilen Adnan Örhan ve Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Safiye Akdağ da mazbatalarını aldı.