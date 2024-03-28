Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Denetim Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılan denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ile kart okuma cihazlarını kontrol etti.

Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçlara cezai işlem uyguladı.

Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.