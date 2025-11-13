Haberler

Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşım İşbirliği

Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşım İşbirliği
Güncelleme:
Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında toplu taşıma sisteminin optimizasyonu için iş birliği protokolü imzalandı. Proje, ulaşım ağını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Dicle Üniversitesi(DÜ) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında "Diyarbakır Kent Merkezi Toplu Taşıma Ağı Optimizasyonu Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nde imza töreni düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, beraberinde Doğan Hatun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, DBB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Bakıroğlu ile Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz katıldı.

Protokol, Eronat ile Bucak tarafından imzalandı.

Eronat, konuşmada, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek iş birliğinin Diyarbakır'ın ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Protokol kapsamında, Dicle Üniversitesi'nin uzman akademik kadrosu ve araştırmacıları tarafından Diyarbakır kent merkezinde yürütülecek bilimsel çalışmalarla mevcut toplu taşıma sistemi analiz edilerek, hat ve durak optimizasyonu, yolculuk süresi kısaltma, taşıma kapasitesi artırımı ve kullanıcı memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir ilçeleri ile Oğlaklı Yerleşkesini kapsayacak çalışma 8 ay sürecek.

Bu süreçte saha çalışmaları, yolcu sayımları, seyahat süresi ölçümleri, veri analizleri ve modelleme faaliyetleri yürütülerek toplu taşıma ağının mevcut durumu bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek.

Elde edilen veriler doğrultusunda alternatif senaryolar geliştirilerek, kentin ulaşım yükünü azaltacak ve toplu taşıma hizmetlerini daha kapsayıcı hale getirecek yeni bir ağ planı hazırlanacak. Nihai raporun, proje süresinin sonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sunulması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi'nin bilimsel desteğiyle kent içi ulaşımda sürdürülebilir çözümler üretmeyi, toplu taşımayı çevre dostu, ekonomik ve erişilebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Belediye tarafından sağlanacak veriler, saha desteği ve teknik iş birliğiyle proje, ulaşım planlamasında yenilikçi ve veri temelli bir yaklaşım ortaya koyacak.

Dicle Üniversitesi'nin uzman ekibi tarafından yürütülecek analizler sonucunda, toplu taşıma hatları arasındaki tekrarların önlenmesi, gereksiz seferlerin azaltılması ve durak konumlarının yeniden düzenlenmesiyle ulaşım hizmetinin kalitesi artırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
