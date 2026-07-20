DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa mı etti? Doğan Hatun neden istifa etti? Son dakika...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun ile ilgili son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İstifa iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte "Doğan Hatun istifa etti mi?", "Doğan Hatun neden istifa etti?" ve " Dem Parti'den açıklama geldi mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İşte Doğan Hatun hakkında ortaya atılan iddialar ve gelişmelere ilişkin son bilgiler...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI DOĞAN HATUN İSTİFA MI ETTİ?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yaklaşık yüzde 65 oy oranıyla göreve seçilen Doğan Hatun, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuna ilan etti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI DOĞAN HATUN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, sağlık sorunları ve partisinin "geri çekilme ilkesi" kararı doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yapan Hatun, görev sürecinde beklentileri yeterince karşılayamadığını belirterek öz eleştiride bulundu.

"BEKLENTİLERE İSTENİLEN DÜZEYDE CEVAP OLAMADIM"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partisinin kısa süre önce gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler Konferansı'na atıfta bulunan Hatun, bu konferansta yapılan değerlendirmelere ve alınan kararlara değindi. "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin getirdiği sorumlulukların altını çizen Hatun, üstlendiği rolü beklenen düzeyde yerine getiremediğini ifade ederek şu öz eleştiride bulundu:

"İki yılı aşkın süredir Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim."