Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi taksici esnafı ile zam görüşmesi yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafının zam talebini değerlendirmek üzere görüşme gerçekleştirdi. Ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile vatandaşların ekonomik koşulları gözetilerek 9 Mart'ta tarife değişikliği kararı açıklanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile zam talebinde bulunan taksici esnafı arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kentte sunulan ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile vatandaşların ekonomik koşullarını birlikte gözeten bir anlayışla süreci tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esnaftan gelen talep ve öneriler, halkın çıkarlarını koruyacak şekilde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çok yönlü olarak ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, tarife değişikliğine ilişkin 9 Mart'ta karar açıklanacaktır. Konuya ilişin yürütülen çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak detaylar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
500

