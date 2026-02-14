Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılarla zabıtalar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılarla zabıtalar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılarla zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginliğin ardından, bu durumun çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve seyyar satıcılarla bir araya gelerek diyalog kurulduğunu açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesinde seyyar satıcılarla zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur İlçe Belediyesinin uzun süredir kaldırımlarda yaya trafiğini aksatan seyyar satıcılara yönelik çözüm odaklı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine kamusal alanların güvenli ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında seyyar satıcılara alternatif satış alanları gösterildiği aktarılan açıklamada, kimi diyalog eksiklikleri sonucu dün toplumu rahatsız edici gelişmeler yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi kentimizde oluşan görüntü ve gürültü kirliliğine karşı önlem alınırken, zabıta ekiplerimiz ile esnaf arasında istenmeyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Yönetimimizce tasvip edilmeyen rahatsız edici görüntülerin tekrar etmemesi adına hızlıca yapıcı ve onarıcı adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur İlçe Belediyesi yönetimi ile DEM Parti il yönetiminin katılımıyla, sürecin sağduyulu, öz eleştirel ve diyalog temelinde ilerlemesi amacıyla seyyar satıcıların temsilcileriyle bir araya gelinmiştir. Gerçekleştirilen görüşmede kaldırım kullanım hakkının engellenmesinin yanlış olduğu seyyar satıcı esnaf tarafından da kabul edilmiştir. Belediye yönetimi hem kent estetiğinin korunması hem de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çözüm üretmeye devam edecek. Toplantı sonucu farklı alternatifler üzerinden ilerlenmesi kararı alındı. İlerleyen günlerde yeniden bir araya gelinecek. Belediyenin çözüm önerilerini önemsediklerini ifade eden seyyar satıcılar da ortaya çıkan olumsuz görüntüler ve yaşanan gerginliğe ilişkin bugün bir basın açıklaması yapacaktır."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

Film sahnesi değil gerçek: Otoparktan 10 çuval parayı böyle çaldılar
Bu da 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

Bu da "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Son yenilgi bardağı taşırdı! Gece yarısı 03.30'da kovuldu
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

Derin bir oh çektiren harita!
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı