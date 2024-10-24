Üye Girişi
Haberler

CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun'la bir araya gelen Özel, Eş Başkanlara mesir macunu hediye etti. Özel, hediyesini verirken "Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile bir araya geldi. Özgür Özel, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'na mesir macunu hediye ederek ""Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim." diye konuştu.

"KAYYUM ATAMAK YERİNE SEÇİM YAPILMALI"

Özel, Diyarbakır temaslarının devamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin yüzde 64,09 oy oranıyla kayyumdan devraldığı belediyede Özel'i, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun makamında ağırladı. Özel, "Manisa'dan hediye getirdim" diyerek mesir macunu getirdiğini belirtti. "Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye mesir macunu getirdim" ifadelerini kullandı.

Özel, belediye başkanlarının KHK'larla görevden alınması uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirterek kesinleşmiş hapis cezası durumunda kayyum atamak yerine belediye meclisinde seçim yapılması gerektiğini söyledi. Özel, "Bu, demokrasi değil bugünün ruhuna, günün beklentisinde de hiç uygun değil" dedi.

CHP Lideri Özel, Diyarbakır Belediyesi'ne hediye götürdü: Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Doğan Hatun Diyarbakır Özgür Özel DEM Parti Politika 3-sayfa Gündem Kayyum

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu

Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
500

Yorumlar (2)

sseyit:

Muhalefet ve iktidar el ele bu ülkeyi yıkacaklar

0
0
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Bu da ayrı bi yausak Allah Türk milletinin yardımcısı olsun

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam dizi var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.