Diyarbakır’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

?Kaza, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerindeki eski cezaevinin alt köşesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü yolcularının iddialarına göre; cadde üzerinde pazarcılık yapan Yılmaz Oyanık (48), kaldırımdan karşıya geçmek istedi. Yolun karşısına geçerken yalnızca sağ tarafını kontrol edip solundan gelen araçları fark etmeyen Oyanık’a, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü çarptı.

MESAİ ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU

?Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Oyanık’ın yardımına çevredeki pazarcı arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yılmaz Oyanık’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye akın eden Oyanık’ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

?Kaza nedeniyle Emek Caddesi'nde kısa süreliğine kilitlenen ve durma noktasına gelen araç trafiği, olay yerine hızla intikal eden trafik polislerinin müdahalesi ve yönlendirmeleri sayesinde yeniden ulaşıma açıldı.

"BİRDEN ÖNÜME ÇIKTI, KAMERA KAYITLARI HER ŞEYİ GÖSTERECEKTİR"

?Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 34 yaşındaki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü kaptanı Semih Güneşli, normal seyir hızında ilerlediğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

?"Hızım normal seviyedeydi, birden önüme çıktı. Benim geldiğim yön ise sol tarafıydı; sol tarafa bakmadan kendini caddeye atınca ben fark etmeden çarptım. Aniden frene bastım ama engel olamadım. Otobüsün her tarafında kamera sistemi mevcut, kayıtlarda da hiçbir suçumun olmadığı görülecektir. Çarpmanın etkisiyle büyük bir şok yaşadım, Rabbim yaralı vatandaşımıza şifa versin."

?21 APP 006 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün karıştığı kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Platformu