Dicle Üniversitesi'ndeki polikliniklerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerinde çıkan yangını hemen müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının elektrik şaftındaki kablolardan kaynaklandığı belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerinde çıkan yangını, büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurumlarına ulaşan ihbar üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerine ivedi şekilde müdahale etti.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın neredeyse tüm katlarında yoğun dumanla karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yangının, bina içerisindeki elektrik şaftında bulunan kablolardan çıktığı tespit edildi. Erken ve etkili müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Güvenlik amacıyla bina içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, tüm katlarda detaylı kontroller gerçekleştirildi. Olumsuzlukların giderilmesinin ardından olay yeri incelemesi tamamlanarak bina görevlilere teslim edildi.

Yangın mahallinde yapılan teknik incelemelerde, elektrik kabloları ve bağlantı ekipmanlarında aşırı ısınmaya bağlı karbonlaşma ve ark izleri gözlemlendi. Yangının ana kaynağının, yapının mevcut elektrik tesisatının ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış olmasından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunuldu. - DİYARBAKIR

