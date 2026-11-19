Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüsü Bismil'de duvara çarptı, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüsü, Silvan'dan dönerken Bismil Kağıtlı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilçeler arası sefer yapan ve Silvan ilçesinden Diyarbakır'a dönen 21 AES 771 plakalı otobüs, Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA