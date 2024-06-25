Üye Girişi
Haberler

Uydu görüntülerini yayınladılar! DEDAŞ, 15 kişinin öldüğü felakette "elektrik" iddialarını bir kez daha yalanladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin hayatına mal olan yangınla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) raporlarındaki elektrik hattının faciaya neden olduğu tespitlerine Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay'dan yanıt geldi. Atalay, uydu görüntülerini paylaşarak yangın nedeninin anız yakımı olduğunu savundu.

20 Haziran'da Diyarbakır ile Mardin arasında başlayıp kısa sürede büyüyen ve 15 kişinin can verdiği yangın faciasıyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) raporunda elektrik hattındaki ihmallere dikkat çekilmesi üzerine Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, daha önce paylaşılan uydu görüntülerini tekrar paylaşarak yangın nedeninin anız yakılması olduğunu belirtti.

"SORUŞTURMANIN SONUÇLARI SABIRLA BEKLENMELİ"

Atalay, yazılı açıklamasında Dicle Elektrik'in Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde 20 Haziran'da çıkan yangının elektrik kaynaklı olmadığına ilişkin belge ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Yangının çıkış noktasının anız yakımı kaynaklı olduğu savunulan açıklamada Atalay"Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tüm görüntü ve delilleri, kamu kurumları ve ilgili makamlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Ancak vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz." dedi.

EMO'nun Diyarbakır-Mardin arasındaki yangın raporuna Dicle Elektrik'ten itiraz! Uydu görüntülerini paylaştılar

"YANGININ ELEKTRİK HATLARINDAN KAYNAKLANMADIĞINI TESPİT ETMİŞTİK"

Atalay, yangın çıkış sebebini uydu ve farklı kamera kayıtları ile doğruladıklarını belirterek "20 Haziran'da meydana gelen yangının ardından saha ekiplerimizle birlikte yaptığımız ilk çalışmalarda yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını tespit etmiştik. Ardından yangın ile ilgili basına, kamuoyuna ve savcılığa intikal eden iddiaları da cevaplamaya devam ediyoruz.

EMO'nun Diyarbakır-Mardin arasındaki yangın raporuna Dicle Elektrik'ten itiraz! Uydu görüntülerini paylaştılar

Yangının başladığı Köksalan Mahallesi mezarlık bölgesinde elektrik hattımızın bulunmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Yangının hemen ertesi günü saat 10:00 sularında Köksalan Mahallesinin genelinde, hem köy içi alçak gerilim şebekesi hem de orta gelirim şebekesinin bulunduğu alanlarda yaptığımız incelemelerde herhangi bir iletken kopukluğu, direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık. Bu tespitlerimizi son olarak yaptığımız detaylı tespit ve incelemelerle, uydu görüntüleri ve farklı kamera kayıtları aracılığıyla da doğruladık." ifadelerini kullandı.

"ANIZ YAKIMINDAN KAYNAKLI"

Yangının iki farklı özel mülkte gerçekleştirilen anız yakımından kaynaklandığını belirten Atalay; "Bazı medya organları ve sosyal medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edilmiş olsa da, biz elektrik hatlarından kaynaklanmadığını kanıtlarıyla beraber tekrar ifade ediyoruz. 17 Haziran 2024 ve 20 Haziran 2024 tarihlerinde Sentinel 2 uydusundan aldığımız görüntülerde de görüleceği üzere, yangının anız yakımından kaynaklı olduğu görülmektedir.

EMO'nun Diyarbakır-Mardin arasındaki yangın raporuna Dicle Elektrik'ten itiraz! Uydu görüntülerini paylaştılar

Nem ve ısı göstergeleri de anız yakımının, yangından saatler önce parsellerin çevrilerek planlı bir şekilde yapıldığını net olarak gösteriyor. Arazinin, anız yakımı olmadığını iddia eden ve valilik açıklamasını da yalanlayarak yangının elektrik tellerinin tutuşmasından kaynaklandığını belirten sözde görgü tanığının ailesine ait olduğu tespit edildi. Yangının meydana geldiği diğer arazinin de bir başka tanığın ailesine ait bir alan olduğu da tespit ettik." şeklinde konuştu.

"GÖRSEL DELİLLER ADLİ MAKAMLARA SUNULDU"

Bazı medya organlarınca yangına ilişkin servis edilen kamera görüntülerinin de 23 Haziran 2024 tarihine ve gündüz saatlerine ait olduğunu belirten Atalay, "15 vatandaşımızın vefatı ve onlarca insanımızın yaralanması ile sonuçlanan yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde akşam saatlerinde başlamışken, medya ve sosyal medya mecralarında yayılan söz konusu kamera kaydı 23 Haziran 2024 tarihine ait olup gündüz saatlerini gösteriyor. 24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde, Mardin'in Derik ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan ve elektrik tellerinden kaynaklı olduğu öne sürülen bu yangın videosunda, kamera kaydında kamera görüntülerinde kayıt tarihinin '2024.06.23' olduğu açıkça görülüyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Mazıdağı İtfaiye Mardin Çınar Dicle Çevre Teknoloji Yaşam Haberler

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

Trafikte makas atarak 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma: Oysa ki daha 19 yaşındayım

 Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la yemek yedi: İmamoğlu ile görüşme yok, hepsi asparagas

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la yemek yedi: İmamoğlu ile görüşme yok, hepsi asparagas

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

 'Ben bu Beren'i yerim' videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı

"Ben bu Beren'i yerim" videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı
500

Yorumlar (6)

İSMAİL KILINÇ:

Dedaşın üzerine yıkılmak isteniyor gibi geldi bana,uydu görüntüleri zaten muhtemelen neden kaynaklı olduğu konusunda bilgi verir nasıl derseniz yangının ilk çıktığı noktalarda enerji hattı geçmiyor ise Sedaş haklı konuma düşer.

54
17
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Tabiki anızi yaktilat kimseyi suclamaya gerek yok. ölenlere ALLAH Rahmet yarali olanlara acil şifa

22
8
yanıtYanıtla
Furkan:

Son zamanlarda dedaş kaçağın çok üzerine gitti. Bundan dolayı onların üzerine yıkılmak isteniyor. Kaçağa devam yani anlayacağınız

14
8
yanıtYanıtla
Yahya Kahya:

Ekinler biçilmeden anızmı yakılır, vicdansızlar.

16
3
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

kimse bu olayın sorumluluğunu kabul etmiyor adamlar kim vurduya gitti istanbulda aydınlatma direklerinin elektirik kapakları olmayan,açıkta olan onlarca direk gösterebilirim ama muhatabı zor buluyorsun geçen senelerde demirkapı edirnekapı şehitlik arasında tramvay hattının korkuluklarında düşmüş veya gevşemiş onlarca pahalı krom somun civatayı sıkması için ibb çözüme bildirdim güç bela sıktırdım maaşı onlar alıyor ama kimse işini layığıyla yapmıyor devletin bir iğnesi bile ziyan edilmemeli

6
0
yanıtYanıtla
İsmail Acun:

malesef o bölgede tarladan ikinci kez mahsül almak için anizlar yakılıyor, hatta yangın sürerken ordan gectim ve başka yerlerde de anızlar yakılmıştı.

2
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title