Yerine kayyum atanarak görevden alınan ve yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Mızraklı'yı Edirne Cezaevi çıkışında kalabalık bir heyet karşıladı.

CEZAEVİ KAPISINDA DEM PARTİ HEYETİ KARŞILADI

2019 yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen ancak 19 Ağustos 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak tutuklanan Selçuk Mızraklı, uzun tutukluluk sürecinin ardından özgürlüğüne kavuştu. Mızraklı'yı Edirne Cezaevi kapısında eşi Zeynep Mızraklı ile birlikte kapsamlı bir DEM Parti heyeti karşıladı. Karşılama heyetinde DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar yer aldı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA MEZARLIK ZİYARETLERİ YAPACAK

Cezaevinden ayrılan Mızraklı'nın tahliye sonrası ilk durağının İstanbul olması bekleniyor. İstanbul programı kapsamında yazar İsmail Beşikçi ile bir araya gelecek olan Mızraklı, ardından Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret edecek. İstanbul temaslarını tamamladıktan sonra memleketi Diyarbakır'a geçecek olan Mızraklı, burada ilk olarak anne ve babasının kabirlerine gidecek. Ziyaret programının devamında ise Mehdi Zana, Tahir Demirtaş, Tahir Elçi, Mehmed Uzun ve İlhan Diken'in mezarlarının ziyaret edilmesi planlanıyor.

DEMİRTAŞ, "ARTIK SİZE EMANETTİR" DEMİŞTİ

Selçuk Mızraklı'nın tahliyesi, cezaevindeki son 5 yılını aynı koğuşta birlikte geçirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önceden verdiği mesajla da gündeme gelmişti. Demirtaş, QAD-Barış Meydanı için kaleme aldığı yazıda koğuş arkadaşının tahliyesini şu dokunaklı sözlerle duyurmuştu:

"Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir."