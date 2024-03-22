Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Okul Sporları Judo Müsabakalarında Derece Aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek kulübe kazandırılan sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Van'da düzenlenen müsabakalarda yarışan Ayaz Zeybek 34 kilogramda altın madalya, İbrahim Halil Kadak bronz madalya almaya hak kazandı.