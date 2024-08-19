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TFF başkanının da tribünde olduğu Amedspor-İstanbulspor maçında protokol krizi yaşandı

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amedspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin 1-0 kazandığı karşılaşmaya "Önce vatan" pankartıyla çıkması dikkat çekerken, ilk düdük çalmadan önce bir de protokol krizi yaşandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, isminin protokole yazılmaması üzerine taraftarların arasına inip maçı takip etti. Karşılaşmayı yerinde takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı Amedsporlularla birlikte izledi.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor ile Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konuk takımın 1-0 kazandığı müsabaka öncesinde protokol krizi yaşandı.

TFF BAŞKANI TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Karşılaşmayı yerinde takip etmek için Diyarbakır'a giden TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte müsabaka öncesinde taraftarları selamladı.

TFF başkanının da tribünde olduğu Amedspor-İstanbulspor maçında protokol krizi yaşandı

İSTANBULSPOR "ÖNCE VATAN" VE "GAFFAR OKKAN" TİŞÖRTÜYLE ÇIKTI

İstanbulsporlu futbolcular, seremoniye "önce vatan" pankartıyla çıktı. Sarı-siyahlı oyuncalar ayrıca, ısınmaya da Gaffar Okkan tişörtüyle çıkarak şehit emniyet müdürünü andı.

TFF başkanının da tribünde olduğu Amedspor-İstanbulspor maçında protokol krizi yaşandı

PROTOKOL KRİZİ YAŞANDI

Amedspor-İstanbulspor maçından önce bir de protokol krizi yaşandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, isminin protokole yazılmaması üzerine karşılaşmayı taraftarların arasına izledi. Bunun üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Amedspor Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal ve Diyarbakır'daki STK temsilcileri de protokolden ayrılıp Doğan Hatun ile birlikte karşılaşmayı takip etti. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise protokolden ayrıldı.

TFF başkanının da tribünde olduğu Amedspor-İstanbulspor maçında protokol krizi yaşandı

HACIOSMANOĞLU TARAFTARLARIN ARASINDA İZLEDİ

Amedspor-İstanbulspor karşılaşmasını takip edenler arasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da vardı. Müsabaka öncesinde tribünleri selamlayan Hacıosmanoğlu, maçı Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte Amedspor taraftarları arasında izledi.

TFF başkanının da tribünde olduğu Amedspor-İstanbulspor maçında protokol krizi yaşandı

KAZANAN İSTANBULSPOR

Öte yandan ilk yarısı 0-0 biten müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf konuk takım İstanbulspor oldu. Ev sahibi takım 56. dakikada Uğur Adem Gezer'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, İstanbul temsilcisi 77. dakikada Emir Kaan Gültekin ile golü bularak maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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