Diyarbakır'da yaşlı bireylere evde bakım hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı bireyler için evde bakım hizmetlerine devam ediyor. 60 yaş ve üzeri vatandaşlara sağlık kontrolü, kişisel bakım ve ev temizliği gibi birçok alanda destek sunuluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık kontrolünden kişisel bakıma, ev temizliğinden tıbbi malzeme desteğine kadar birçok alanda hizmet veren ekipler, bu kapsamda 503 ev temizliği yaptı, 614 sağlık ve 223 kişisel bakım hizmeti sundu, 214 kişiye de medikal malzeme desteğinde bulundu.

Ekipler, tansiyon ve nabız ölçümü, şeker ve ateş takibi yaparak yaşlı bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyor.

Hasta olan vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli desteği sağlayan ekipler, haftada 2 seans olmak üzere aylık 16 seans fizyoterapi hizmeti de sunuyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

