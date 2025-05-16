Doğan Hatun: Halk 'ne oldu da silah bırakılıyor?' diye soruyor

Haberler.com ekranlarında Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, barış süreci tartışmalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatun, Diyarbakır halkının sürece dair beklentilerini ve yöneltilen soruları paylaştı.

"HALK 'NE OLDU DA SİLAH BIRAKILIYOR?' DİYE SORUYOR"

Doğan Hatun, bölgede son dönemde yeniden gündeme gelen barış söylemlerine karşı halkın merak ve temkinle yaklaştığını belirtti. "Halk en çok 'Ne oldu da silah bırakılıyor?' sorusunu soruyor" diyen Hatun, toplumun bu sürece ikna edilmesi için çeşitli aktörlerin bir araya geldiğini belirtti. "Tüm siyasi partiler, kanaat önderleri ve belediye eş başkanları toplumun bu sürece evrilmesini sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR HALKI BARIŞA HAZIR, UMUT YEŞERDİ"

Hatun, halkta ciddi bir umut olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde halkın ciddi anlamda umudu yeşermiş durumda" dedi. Diyarbakır'ın barışa hazır olduğunu belirten Hatun, "Diyarbakır halkı ve bürokratlarıyla birlikte barışa hazır" şeklinde konuştu. Ancak silahların nasıl teslim edileceğine dair henüz net bir bilgi bulunmadığını da ekledi.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN TÜM ÇALIŞMALAR FESHEDİLDİ"

Doğan Hatun, gündemdeki açıklamaların etkisine de değinerek, "PKK ismiyle yürütülen bütün çalışmaların feshi kararı var" sözleriyle dikkat çekti. DEM Parti ile barış süreci yürütülürken, CHP ile yaşanan kutuplaşmanın yapıcı olmadığını vurgulayan Hatun, "Bu süreç doğru bir süreç değil" dedi. Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik açıklamalarını da değerlendiren Hatun, "Bahçeli'nin DEM Parti'ye elini uzatması bütün halkı şaşırttı" ifadesini kullandı.