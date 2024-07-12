Diyarbakır Belediye Başkanı kim, hangi parti? Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir, kaç yaşında?

Ayşe Serra Bucak kimdir? 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak seçildi. Diyarbakır Belediye Başkanı hangi parti ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Diyarbakır Belediye Başkanı hangi partiden?

AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KiMDİR?

Ayşe Serra Bucak, 1976 yılında Diyarbakır'da doğmuş, aslen Siverek'lidir. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu olan Bucak, Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun olmuştur.

Sosyal çalışma alanında deneyimli bir profesyonel olarak, kariyerine 2006-2011 yılları arasında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü yaparak başlamıştır. Bu dönemde sosyal alanda önemli adımlar atmıştır. 2014-2016 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulunarak, şehrin yönetiminde aktif rol almıştır.

2016-2022 yılları arasında çocuk ve kadın hakları konularında Sosyal Çalışmacı olarak görev alarak, bu alanlarda önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda, ÇocukÇa Derneği ve ZimZim Kreş'in kurucularından biri olarak sosyal sorumluluk projelerine liderlik etmiştir. DEM Parti Diyarbakır il yönetiminde görev alarak, Demokratik Toplum Partisi'nden (DEM Parti) büyükşehir belediye eş başkan adayı olarak seçimlere katılmıştır. Serra Bucak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Belediye Eşbaşkan Adayıdır.