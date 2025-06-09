Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Diyarbakır'da 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta asılı halde bulunan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün'ün ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"BURAYA UYGUN DEĞİL" DEDİLER, MEZARI TAŞINDI

Genç kızın ilk olarak Mardinkapı Mezarlığı'na yapılan defni, birilerinin "Buraya uygun değil" demesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Çiftehavuz Mezarlığı'na taşındı. Mezarlığın taşınma nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞTI

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu bulmuştu.Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve ikilinin gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürülmüştü.

HOCASINI İŞARET ETMİŞTİ

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer almıştı.

YÖK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.