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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kutbettin Arzu Bilgi Evi ve Akademi Lise açıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Kutbettin Arzu Bilgi Evi ve Akademi Lise"nin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çınar Kaymakamlığınca, merhum eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun adının verildiği Bilgi Evi ve Akademi Lise'nin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, açılışla rahmetli Bakan Arzu'nun adını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çınar ilçesinde de önemli hizmetlere imza attıklarını aktaran Vali Su, şöyle konuştu:

"Çınar'da son 4 yılda yaklaşık 550 kilometre asfalt, 67 bin metrekare kilitli parke yaptık. Oyun grupları, basketbol potaları, sahaları, tarihi Zerzevan Kalesi'nde karşılama merkezi yapıyoruz. Çınar'ımızda turizm gelişmesi için çok önemli bir yapıyı inşallah gerçekleştireceğiz. Yarım olimpik yüzme havuzu yaptık. Gençlik merkezi ve 2 yeni halı saha da yapıyoruz. Kütüphane yapımına başlanacak. Yani her alanda, her noktada hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Sadece Çınar'da değil, ilimizin genelinde hizmetleri hayata geçiriyoruz."

Programda, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Sait Yaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler, "Kutbettin Arzu Bilgi Evi ve Akademi Lise"nin açılışını yaptı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, eski Bakan Arzu'nun ailesi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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