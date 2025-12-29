Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nediniyle kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve zorunlu haller dışında özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının etkisinin artırmasının ve buzlanmanın oluşmasının beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik akışında meydana gelen yoğunluk ve sıkışmaların önemli bir kısmının kış lastiği bulunmayan araçların yolda kalarak, yolu kapatmasından kaynaklandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, hem sürücülerimiz hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi riskler doğurmakta, aynı zamanda acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını da aksatabilmektedir. Bu çerçevede kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu haller dışında özel araç kullanımından kaçınılarak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik güvenliği açısından sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların alacağı küçük önlemlerin daha güvenli ve sorunsuz bir kış süreci geçirmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.