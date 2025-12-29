Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle sürücülere kış lastiği taşımayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Acil durumlar dışında özel araçlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nediniyle kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve zorunlu haller dışında özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının etkisinin artırmasının ve buzlanmanın oluşmasının beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik akışında meydana gelen yoğunluk ve sıkışmaların önemli bir kısmının kış lastiği bulunmayan araçların yolda kalarak, yolu kapatmasından kaynaklandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, hem sürücülerimiz hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi riskler doğurmakta, aynı zamanda acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını da aksatabilmektedir. Bu çerçevede kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu haller dışında özel araç kullanımından kaçınılarak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik güvenliği açısından sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların alacağı küçük önlemlerin daha güvenli ve sorunsuz bir kış süreci geçirmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti