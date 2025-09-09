Haberler

Diyarbakır Çermik'te Öğrencilere Kırtasiye Desteği

İstanbul Çermikliler Derneği, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki 500 öğrenciye kırtasiye, okul çantası ve futbol topu hediye etti. Dernek Başkanı Sabri Akay, çocukların eğitimine katkı sağlamanın gurur verici olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere kırtasiye ve okul çantası desteğinde bulunuldu.

İstanbul Çermikliler Derneğince ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 500 öğrenciye kırtasiye, okul çantası ve futbol topu hediye edildi.

Dernek Başkanı Sabri Akay ve beraberindeki heyet öğrencilerle bir araya gelerek, onlara başarılar diledi.

Akay, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların eğitimine katkı sunmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Çermikli öğrencilerimizin daha iyi imkanlarla eğitim hayatlarına devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çocuklar ve aileleri sunulan destek dolayı Dernek Başkanı Akay ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
