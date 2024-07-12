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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

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DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama başlatarak caddelere Kürtçe kurallar yazdı. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65'e yakın kesimin oyunu alarak DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, tartışma yaratacak bir karara imza atarak caddelere Kürtçe kurallar yazmaya başladılar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

CADDEDEKİ KURALLAR KÜRTÇE

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başlayan uygulama kapsamında Gevran Caddesi'ne, "önce yaya" anlamına gelen "Pêşî Peya" ve "yavaş" anlamına gelen "Hêdî" yazıları yazıldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI

Daha önce de skandal bir karara imza atan eş başkanlar, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Türk bayrağı kaldırmıştı. Bayrak gelen tepkilerin ardından aynı şekilde geri eklendi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır DEM Parti trafik Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (77)

Discus:

Devletin üniter yapısı tehdit altındadır Bu, anayasanın 3 maddesine alenen başkaldırılır. Bunları yapıp yapıp da Kayyum atanınca kimse ciyaklamasın

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yanıtYanıtla
Aslankral:

hadil ondan piscos

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Ömer Can:

bu yazılar ingilizce fransızca arapça da yazılsaydı aynı tepkiyi verirmiydin gardaş

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Ağa Aytaş:

Sırf tahrik etmek için atılan adımlar ondan sonra vay anam kayım atadılar kardeşim sen Kürtçe yazdın güzel de diğer dilde olanlar ne yapsın koca dünyanın ortak dili İngilizce dıyarbakırda Kürtçe mi olacak kaşınanı birileri kaşır hiç kusura bakmayın.

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Musa Gerçekçi:

Galiba sende kaşınisan kekê

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mehmet emin günen:

Geç kalınmiş bir durum yerinde Türkçede altına yazılması gerekli.

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yanıtYanıtla
Spartacüs MartinLuther:

Şimdi emperyaller burada kürtler çoğunlukta Türkler azınlikta diyip bölmek istese ne olur

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Ismail Ünal:

Komedi, türkçede altına yazılsınmış… Burası Türkiye Cumhuriyeti

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Orhan Dik :

Türkçe yazarsın, kürtçeyi altına yazarsın anlayışla karşılanabilir. Suriyeli dolan bazı bölgelerde arapça yazılar var ama Türkçenin altına daha küçük olarak yazılmış durumda. Tahrikten başka bir şey değil.

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Üveys Uyanık:

ne abartiniz istesenizde kimse bu toprakları bulemez dedelerimizin kanıyla sulanmış bu topraklar burda yasayanlarindir kimse sahiplenmesin

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