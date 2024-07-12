Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65'e yakın kesimin oyunu alarak DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, tartışma yaratacak bir karara imza atarak caddelere Kürtçe kurallar yazmaya başladılar.

CADDEDEKİ KURALLAR KÜRTÇE

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başlayan uygulama kapsamında Gevran Caddesi'ne, "önce yaya" anlamına gelen "Pêşî Peya" ve "yavaş" anlamına gelen "Hêdî" yazıları yazıldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI

Daha önce de skandal bir karara imza atan eş başkanlar, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Türk bayrağı kaldırmıştı. Bayrak gelen tepkilerin ardından aynı şekilde geri eklendi.