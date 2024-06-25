15 kişinin can verdiği Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının çıkış nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin "olay yeri raporunu" tamamladı. Raporda, "yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına varıldığı" ifade edildi.

İHBARDAN 16 DAKİKA SONRA MÜDAHALE BAŞLADI

Başkanlık, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangınının çıkış nedenini araştırmak ve hasar tespiti yapmak amacıyla Hasar Tespit Komisyonu oluşturdu. Komisyon, yangın bölgesinde yaptığı incelemeleri raporlaştırdı.

Rapora göre, 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 22.09'da itfaiyeye ihbar geldi. Saat 22.10'da ilk araç Çınar İtfaiye Amirliği'nden hareket etti. İtfaiye aracı saat 22.25'te ihbardan 16 dakika sonra yangın alanına ulaşarak müdahaleye başladı. İtfaiye Daire Başkanlığının Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar itfaiye grupları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından toplam 28 araç ve 108 personelle 280 ton su yangın alanına sevk edildi.

ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ KIVILCIMLAR EKİNLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Hasar Tespit Komisyonu, "Köksalan Mahallesi'nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına" vardı.

Rapora göre, Köksalan Mahallesi'nde 302 keçi, 622 koyun telefe oldu, bin 627 dekar ekili alan, 10 dekar fıstık fidanı, 2 traktör, 19 sulama tesisi, 4 elektrik trafosu, 2 mibzer, 35 güneş paneli, 1 çapa makinesi, 1 pülverizatör, 2 gübre tankı, 10 nar ağacı, 1 gübre dağıtıcı, 140 ton saman zarar gördü. Bağacık Mahallesi'nde ise 2 sulama tesisi ve 15 dekar badem fidanı, Yazçiçeği Mahallesi'nde de 42 takım sulama sistemi yandı. Olay yeri inceleme raporu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.