Diyarbakır'da okulların ilk günü toplu taşıma öğrencilere ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçları, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin okullarına rahat ve güvenli ulaşabilmeleri için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesine ait kent merkezinde ve kırsal ilçelerde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarında yarın öğrencilerden ücret alınmayacak.

Belediye, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Kaynak: AA