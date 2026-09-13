Haberler

Diyarbakır'da okulların ilk günü toplu taşıma öğrencilere ücretsiz olacak

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçları, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçları, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin okullarına rahat ve güvenli ulaşabilmeleri için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesine ait kent merkezinde ve kırsal ilçelerde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarında yarın öğrencilerden ücret alınmayacak.

Belediye, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Kaynak: AA
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

Başkentte orman yangını! Görüntüler korkunç
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu: Asensio kararı

Asensio için bir kötü haber daha
Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti

Kuaförden çıkıp düğün salonuna gitmediler! Rotalarında Erdoğan vardı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Çiğli'deki kurşunlamalarda 6 tutuklama daha! Saldırıların aynı organizasyon olduğu belirlendi

Başkanın makam aracı kurşunlanmıştı! Perde arkası ortaya çıktı
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı