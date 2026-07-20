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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatun, partisi ve halkının kendisinden beklediği sorumluluklara istenilen düzeyde karşılık veremediğini, sağlık sorunlarının da görevini sürdürmesini olumsuz etkilediğini belirterek, mücadelesini farklı alanlarda sürdüreceğini ifade etti.

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, görevinden istifa etti.
  • Hatun, görev süresi boyunca üç kez anjiyo olduğunu ve sağlık sorunlarının istifasında etkili olduğunu belirtti.
  • İstifa kararı, partisinin Yerel Yönetimler Konferansı'nda alınan 'Geri Çekilme İlkesi' kapsamında alındı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yaklaşık yüzde 65 oy oranıyla göreve seçilen Doğan Hatun, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuna ilan etti.

"BEKLENTİLERE İSTENİLEN DÜZEYDE CEVAP OLAMADIM"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partisinin kısa süre önce gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler Konferansı'na atıfta bulunan Hatun, bu konferansta yapılan değerlendirmelere ve alınan kararlara değindi. "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin getirdiği sorumlulukların altını çizen Hatun, üstlendiği rolü beklenen düzeyde yerine getiremediğini ifade ederek şu öz eleştiride bulundu:

"İki yılı aşkın süredir Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim."

ÜÇ KEZ ANJİYO OLDU

Öz eleştirilerinin yanı sıra yaşadığı ciddi sağlık problemlerinin de bu kararı almasında belirleyici olduğunu belirten Hatun, fiziksel olarak büyük bir yıpranma yaşadığını vurguladı. Görev süresi boyunca üç kez anjiyo olduğunu açıklayan Eş Başkan, bozulan sağlık durumunun çalışmalara etkin katılım sağlamasının önünde önemli bir engele dönüştüğünü kaydetti.

"YEREL YÖNETİM KONFERANSI'NDA GERİ ÇEKİLME KARARI ALDIK"

Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan "Geri Çekilme İlkesi" kapsamında istifa talebini bir süre önce partinin ilgili kurullarına ilettiğini ve bu talebin parti yönetimi tarafından yerinde görüldüğünü aktaran Hatun, makam ve mevkilerin geçici olduğuna vurgu yaptı.

Hatun, kamuoyuna yönelik açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bizler açısından partimizin mücadele alanları hiçbir zaman makam ve mevkilerle sınırlı olmamıştır. Bu nedenle bugün, eksik ve yetersiz kaldığımı düşündüğüm bu görevden çekilirken, mücadelemi başka alanlarda daha güçlü bir biçimde sürdüreceğime ve halkımıza daha fazla katkı sunacağıma yürekten inanıyorum."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıahmet:

eş başkan diyince midem kalkıyor

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

eş başkan nedemek bana biri açıklasın

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Haber YorumlarıYılmaz Atan:

Dem li belediyeler ve parti il ilçe teşkilatlarında ve aynı çizgiyi paylaşan tüm kurumları eş başkanlık sistemine göre yönetiliyor, bir erkek bir kadın olmak zorunda.

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Haber YorumlarıDeniz Saygın:

Hela olsun sonunda biri çıkıp yapadım ve istifa ediyorum diyebildi

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