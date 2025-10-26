Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti
Kürtçe müzik yapan Koma Amed isimli grup, 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakırlıların büyük ilgi gösterdiği konsere binlerce kişi akın etti. Konserde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun halay çekti.
KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Meydandaki kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan Koma Amed üyeleri, duygusal anlar yaşarken, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI HALAY ÇEKTİ
Konser başlamadan önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesaj sahnede okundu. Konserde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun konserde halay çekti. Etkinlik, gece boyunca devam etti.