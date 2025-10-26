Haberler

Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Güncelleme:
Kürtçe müzik yapan Koma Amed isimli grup, 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakırlıların büyük ilgi gösterdiği konsere binlerce kişi akın etti. Konserde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun halay çekti.

  • Kürtçe müzik yapan Koma Amed grubu 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da sahne aldı.
  • Konsere binlerce kişi katıldı ve kalabalık dron ile havadan görüntülendi.
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun konserde halay çekti.
  • Konser başlamadan önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı sahnede okundu.

Kürtçe müzik yapan Koma Amed isimli grup, 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da sahne aldı. Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği konsere binlerce kişi akın etti.

KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Meydandaki kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan Koma Amed üyeleri, duygusal anlar yaşarken, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI HALAY ÇEKTİ

Konser başlamadan önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesaj sahnede okundu. Konserde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun konserde halay çekti. Etkinlik, gece boyunca devam etti.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Terör örgütü PKK Diyarbakır’da gövde gösterisi yaptı, bu gövde gösterisini yaptıran MHP ve AKP’dir.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

terörist teröristi sever…

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Yürü hadi yürruuuu

yanıt1
yanıt7
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
