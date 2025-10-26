Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Kürtçe müzik yapan Koma Amed isimli grup, 30 yıl aradan sonra Diyarbakır'da sahne aldı. Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği konsere binlerce kişi akın etti.

KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Meydandaki kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan Koma Amed üyeleri, duygusal anlar yaşarken, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI HALAY ÇEKTİ

Konser başlamadan önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesaj sahnede okundu. Konserde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun konserde halay çekti. Etkinlik, gece boyunca devam etti.