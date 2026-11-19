Diyarbakır Kulp'ta debisi yükselen derede beton köprü çöktü! Yıkılma anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından debisi yükselen İnikan Deresi üzerindeki beton köprü, akıntıya dayanamayarak çöktü. Yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sırasında köprüde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Güzergah trafiğe kapatılırken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışması başlattı.
- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şiddetli sağanak sonrası debisi yükselen İnikan Deresi üzerindeki beton köprü çöktü.
- Kulp ilçesi Baloğlu ve Koçkar mahalleleri arasındaki köprü, Aygün, Koçkar, Saltuk ve Akçesir mahallelerinin bağlantı yolunda yer alıyordu ve çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.
- Çökme sonrası güzergah trafiğe kapatıldı; ulaşım için alternatif yol Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerinden belirlendi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından debisi yükselen İnikan Deresi üzerindeki beton köprü çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AKINTIYA DAYANAMADI
Olay, saat 16.30 sıralarında Kulp ilçesi Baloğlu ve Koçkar mahalleleri arasında meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından İnikan Deresi'nin debisi yükseldi. Aygün, Koçkar, Saltuk ve Akçesir mahallelerinin bağlantı grup yolu üzerinde yer alan beton köprü, şiddetli akıntıya dayanamayarak çöktü. Olay sırasında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Çökmenin ardından güzergah güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlatırken, ulaşım için alternatif güzergahın Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerindeki yol olarak belirlendiği bildirildi.