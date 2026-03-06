Diyarbakır'ın kadın itfaiyecilerinden Helin: Yapamayacağımı düşünenler şimdi gurur duyuyor

DİYARBAKIR'da belediye bünyesinde görev yapan kadın itfaiyecilerden Helin Tay, "Bu işi yapamayacağımı düşünenler de şimdi benimle gurur duyuyor. Mesela bazı olaylara gittiğimizde kaskımızı çıkardığımız zaman bizi gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu da daha fazla motive olmamı sağlıyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2025 yılında göreve başlayan 10 kadın itfaiyeci, yangınlardan trafik kazalarına, arama-kurtarma çalışmalarından doğal afetlere kadar birçok olayda görev alıyor. Vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre çalışan kadın itfaiyeciler, sahadaki görevleriyle dikkat çekiyor.

'KADINLARA FIRSAT VERİLİRSE HER ŞEYİ BAŞARABİLİRLER'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kayapınar Grup Amirliği'nde görev yapan Helin Tay, toplumda bazı mesleklerin yalnızca erkekler tarafından yapılabileceğine dair bir algı bulunduğunu belirterek, "İlk başta yapamayacağımı düşündüler. Ben onlara itfaiyecilik mesleğini hakkıyla yapabileceğimi söyledim. Bu işi yapamayacağımı düşünenler de şimdi benimle gurur duyuyor. Bazı olaylara gittiğimizde kaskımızı çıkardığımız zaman bizi gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu da daha fazla motive olmamı sağlıyor. İtfaiyeci olmak isteyen kadınların her şeyden önce bu mesleği severek yapmaları gerekir. Bu mesleği yaparlarsa kendileriyle gurur duyacaklarından da eminim. İtfaiyecilik sadece erkek mesleği değildir. Kadınlara fırsat verilirse her şeyi başarabilirler. İnsanların hayatına dokunabilmek gurur verici" dedi.

İtfaiyeci olmayı lise yıllarından bu yana istediğini belirten Şeymanur Aydın da "Önce bizi gördüklerinde şaşırıyorlar, sonra gurur duyuyorlar. Bu da bizi motive ediyor. İtfaiyeciliğin erkek mesleği olduğu algısı zamanla aşılacak. Biz de bu algının aşılmasına öncülük ediyoruz. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Kendine güvenen ve inanan tüm arkadaşlarımız bu mesleği seçebilir" diye konuştu.

