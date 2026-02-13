Haberler

Diyarbakır'da seyyar satıcılarla, tezgahlarını alan zabıta ekipleri arasında gerginlik

Diyarbakır'da zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırması üzerine yaşanan gerginlikte, satıcılar ürünlerini yola döktü. Olayın ardından seyyar satıcılar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

DİYARBAKIR'da zabıta ekiplerinin tezgahlardaki ürünleri döküp araçlara yüklemesi üzerine bazı satıcılar, duruma sinirlenip ürünlerini yola döktü. Gerginlik sonrası seyyar satıcılar Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'na yakın Karaman Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir bölgede sebze ve meyve satan seyyar satıcılardan zabıta ekipleri, tezgahlarını kaldırmalarını istedi. Taraflar arasında gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri bazı tezgahları kaldırırken ürünleri yere döktü. Buna tepki gösteren satıcılar da ürünlerini Gazi Caddesi üzerindeki yola döktü. Yola dökülen ürünlerin üzerinden de seyir halindeki araçlar geçti. Yaşanan gerginliğin ardından seyyar satıcılar toplanarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü. İçeri girmek isteyen gruba izin verilmedi. Belediye yetkilileri, konu ile ilgili açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
