Diyarbakır'da İstihdam Krizi: İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, 439 gündür Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor. Hizmet-İş Sendikası temsilcileri, işçilerin haklarını savunmak için destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Koca, işten çıkarılan işçilerin eylemine destek vermek için geldiklerini söyledi.

Koca, şunları kaydetti:

"31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerince bugüne kadar 950 işçi ekmeğinden edildi. Yıllarca bu kente hizmet eden, yollarını süpüren, parklarını temizleyen, çöplerini toplayan kardeşlerimiz bir gecede acımasızca kapının önüne konuldu. Yaşanan hak ihlalleri karşısında sendikamız öncülüğünde emekçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde tam 439 gündür direnmektedir. Bu eylem sadece işçilerimizin ekmek kavgası değil, aynı zamanda emeğin şerefi, adaletin sesi olmuştur."

