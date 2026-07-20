DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun kimdir? Doğan Hatun kaç yaşında, nereli?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, biyografisi ve kariyeriyle gündemde öne çıkan isimlerden biri oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Doğan Hatun kimdir?", "Doğan Hatun kaç yaşında?", "Doğan Hatun nereli?" ve "Hangi görevlerde bulundu?" sorularına yanıt aramaya başladı. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un eğitim hayatı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

DEM PARTİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI DOĞAN HATUN KİMDİR?

Doğan Hatun, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğdu. Maden mühendisliği eğitimi alan Hatun, uzun yıllar meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı oldu.

DEM PARTİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI DOĞAN HATUN NERELİ?

Doğan Hatun, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi doğumludur.

DEM PARTİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI DOĞAN HATUN'UN KARİYERİ

Doğan Hatun, maden mühendisliği eğitiminin ardından mesleki ve toplumsal çalışmalarda aktif rol aldı. 2016-2023 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası'nda eş başkanlık görevini yürüttü. 2018-2022 yılları arasında ise TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği görevini üstlendi.

Hatun, Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcülüğü ile Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kurulu üyeliği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev yaptı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Diyarbakır'da kurulan kriz masasında platform sözcüsü olarak çalışmalara katıldı.

Diyarbakır'daki Karayolları arazisindeki yeşil alanın yapılaşmaya açılmasına ilişkin yaptığı basın açıklaması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında hakkında dava açıldı ve 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak yargılama sonucunda beraat etti.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olan Doğan Hatun, seçimi kazanarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevine başladı.