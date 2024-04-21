Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar

DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdığı tespit edilmişti. Bu nedenle tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Belediyesi'nde bir benzer görüntü daha kameralara yansıdı. DEM Parti'nin Diyarbakır Belediyesi'ni kazanmasının ardından makam odasındaki Türk Bayrağı'nın da kaldırıldığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜYÜK BİR KURGU VE MANİPÜLASYON

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."