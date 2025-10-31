Diyarbakır'da İçme Suyu Arıtma Tesisi İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, İLBANK aracılığıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) finansman desteğiyle kurulacak tesisin temel atma töreni Kayapınar ilçesindeki Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde yapıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, projenin kendileri için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı olduğunu söyledi.

Küçük, "Bugün burada yalnızca bir inşaatın temelini atmıyoruz, yaşamın kaynağı olan suyun daha adil paylaşımı için bir araya geldik. Hiçbir canlının susuz kalmaması üzerine bir projeksiyon ve bir hat çizmekteyiz. Bunu da yaparken suyun yaşamın ilk koşulu olduğunu bilmekteyiz. Sadece suyu üretmek değil, mevcudu korumak üzerinden de bir dizi çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. DİSKİ tarafından yürütülen bu proje, bu anlayışın en güçlü örneklerinden biridir. 919 milyon 421 bin liralık yatırım, saniyede 3,2 metreküp içme suyu arıtma kapasitesiyle kentin uzun vadeli su ihtiyacına ve su güvenliğine cevap verecektir." dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu da bugün su yönetiminde Diyarbakır'da yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Şerifoğlu, "Buraya gelecek suyun içme suyu standartlarına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına getirilmesi gerekiyor ve biz bunu sağlayacağız. Aynı zamanda bu sahanın içerisinde 'otomasyon sistemi' yani akıllı su yönetiminin de bir parçasını kuruyoruz. Yani getirdiğimiz suyu aslında dijitalize ediyoruz. Diyarbakır'ın bu sene sonunda yaklaşık 60 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız. Önümüzdeki sene de bütün yatırımlarımızı kırsal alanlara ve ilçelere yapacağız." diye konuştu.

Törene, İLBANK Diyarbakır Bölge Müdürü Selami Öcal, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.