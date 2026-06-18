Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bir yandan danışmanlık ve eğitim hizmetleri yürütülürken diğer yandan kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için hazırlıklara başlandığı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, merkez Yenişehir Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, madde bağımlılığını sadece bireysel bir sağlık sorunu değil çok boyutlu toplumsal bir mesele olarak ele aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bir yandan danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için hazırlıklara başladıklarını anlatan Küçük, ayrıca ilçe belediyeleriyle ortak bir koordinasyon ağı kurmak ve danışmanlık merkezleri açmak için çalışmalara başladıklarını, bu sayede mücadeleyi kent geneline yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Küçük, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığının yalnızca bireyi etkileyen bir sağlık sorunu olmadığının bilinciyle her geçen gün daha fazla aileyi, genci ve çocuğu etkileyen bu çok boyutlu sorunla bütüncül bir yaklaşımla müdahale ediyoruz. Bağımlılıkla mücadelenin ancak sürekli destek ve toplumsal dayanışmayla mümkün olduğu anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, koruyucu ve önleyici faaliyetlere de öncelik verdik."

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi paylaşan Küçük, sahada yürütülen çalışmalar ve ailelerden gelen talepler doğrultusunda kentte kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kurulması için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Küçük, "Hayata geçirilmesini planladığımız merkezin yalnızca bir tedavi alanı değil üretimin, sosyal yaşamın, psikolojik desteğin ve toplumsal yeniden bütünleşmenin sağlanacağı bir 'Rehabilitasyon Köyü' anlayışıyla tasarlanacak. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamlı ve ortak bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu mücadele, ailelerin, sivil toplum örgütlerinin, sağlık ve eğitim kurumlarının, iş dünyasının, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.