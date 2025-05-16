Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
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Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürt Dil Bayramı nedeniyle Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki kaldırımlara Kürt Edebiyatı şairlerinin beyitlerini işledi. Yapılan bu çalışma sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi. Sur ilçesindeki tarihi Gazi Caddesi'nin kaldırımlarına, Kürt edebiyatının önde gelen şairlerinden seçilen beyitler işlendi.

ÇALIŞMAYI GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına bir kesim "Ne gerek vardı böyle bir şeye" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Harika olmuş" diyerek yapılan çalışmayı destekledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Paşa:

Havlayan koro daha buraya, düşmemiş. İlk yorumu ben yapayım bari. "Harika olmuş"

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