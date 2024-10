Özel: Kürtlerin sorunları bir kişinin konuşmasıyla değil, masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecek (3)

'ZAMANLAMANIN NE KADAR DİKKAT ÇEKİCİ OLDUĞUNU DA DÜŞÜNMEDEN GEÇEMİYOR İNSAN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile görüştü. Ardın açıklamalarda bulunan Özel, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Biraz önce konuşmalar başlamışken, bir not iletti arkadaşlar. Ankara'da TUSAŞ'ta, Kahramankazan tesislerinde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin, lanetliyoruz. Tam da bu saldırıyı görünce, buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran'ı, 7 Haziran'a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Biz bugün Diyarbakır'da dün Ankara'da Türkiye'nin gündeminden terörün çıkmasını, şehitlerin çıkmasını, ananın nereli olursa olsun Kürt de olsa Türk de olsa batıdan da doğudan da gözyaşının durmasını ve artık bu ülkede 86 milyonun barış kardeşlik huzur içinde yaşayıp refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını, gelecek endişesinden Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de gençlerinin kurtulmasının umudundayız. Tabii ki kolay olmayacak, tabii ki istemediğimiz sözleri söyleyecekler. Örneğin ben dün çok net bir şekilde Devlet Bey el yükseltiyorsa ben de yükseltiyorum, Kürtlere devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hepimizle beraber sahibi olmalarını kendilerine ait hissetmelerini onların ait isteyeceği 'İşte benim devletim' diyecekleri kadar kendilerini kapsayan kendilerini memnun eden bir devlete kavuşsunlar diye demokrasi teklif ediyoruz dedik. Birileri buradaki sadece devlet teklif etmeden, Özgür Özel 'Kürtlere şunu teklif etti, bunu teklif etti' diye gerçek dışı bir sürü beyan da söylediler. Her türlü psikolojik harp ve her türlü saldırgan tutmaya hazır olmak gerekiyor. Tabii bu şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor" dedi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Özel, "Bu ziyaretten hemen önce, pazartesi günü Sayın Demirtaş'ı ve Selçuk Mızraklı'yı Edirne F Tipi Cezaevinde ziyaret etmiştim. Selçuk Mızraklı 2008 yılında Diyarbakır Tabip Odası Başkanı iken ve Sayın Tanrıkulu Diyarbakır Baro Başkanı iken, ben de Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteriyken tanıdığım daha sonra Meclis'te bir araya geldiğimiz ve sonra dokunulmazlığı varken üzerinde, hiçbir kaygısı hiçbir korkusu yokken, kendisinden şüphesi yokken olsaydı şüphesiz dokunulmazlık zırhını bırakmazdı. Gelip Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine aday olan kazanan, milletvekili olurken temiz kağıdı alan, belediye başkan adayı olurken alan ama ardından çok kısa sürede o gece başlatılan bir soruşturmayla Diyarbakır halkının kendini seçme yetkisi elinden alınan ve kayyum atanan bir süreci yaşamıştı diğer eş genel başkanımızla birlikte. Onu cezaevinde ziyaret ettim. Bu ziyareti ben aslında 2019 yılında Selçuk Mızraklı'ya yapmak isterken o imkan elimizden alınmıştı. Ben çok değerli Serra Başkanımın ve Doğan Başkanımın şahsında Diyarbakır halkının önce iradesini selamlıyorum. Ardından içeride haksız yere tutulan Selçuk Mızraklı'yı bir kez daha selamlıyorum. Sayın Selahattin Demirtaş buraya yapacağım ziyaretten haberdardı, selamlarını getirdim. Onun selamlarını ve kendi özgürlüğünü de burada bir gün hep birlikte kahve içmeyi ümit ediyorum. 31 Mart seçiminde elde ettiğiniz çok yüksek oy oranıyla bu şehri yönetme yetkisi için elde ettiğiniz başarı için bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE YENİ BİR SÜREÇ YENİ BİR İKLİM TARTIŞILIYOR'

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla Türkiye'de yeni bir sürecin tartışıldığını ifade eden Özel, "Biraz önce Serra Başkan'ı dikkatle dinledim. Çok önemli şeyler söyledi. Sonra Doğan Başkan bilmediğimiz bir dilde konuştu. Meclis deyimi ile ama konuşmayı bilmediğimiz bir dildir. Meclis'te yazdığı gibi bilmediğimiz ve saymadığımız bir dil değildir. Saygı duyduğumuz bir dildir. Kendi ana dilinde konuşmuştur, kendi ana dilini kullanmasına ve kendisini öyle ifade etmesine tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olması gerektiği gibi bizim de saygılı olmamız gerekir. Zaten uzak diller olmadığı ve pek çok kayyum olmak üzere kelimeye olan aşinalığımızla da ne demek istediğinizi anladım. Bugün burada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bir kayyumun oturmaması önemli bir mesele. Serra Başkanın yaptığı vurgu çok kıymetlidir. İlk önce Van'da kazanana değil de ikinciye mazbata vermeye kalktıklarında büyük bir itirazın biz de parçası olmuştuk. Çok güçlü bir heyetle orada olduk ve o iş çözülene kadar oradan ayrılmamıştık. Doğrusu buydu ve orada sonuç alındı bir önceki dönemin aksine. Hakkari'deki kayyum atamasına en sert tepki gösterilirken de oradaydık. Buradan, Diyarbakır'dan öncelikle çağrım şudur; salı günü Sayın Bahçeli'nin ifadeleri, bir hafta önceki ifadeleriyle Türkiye'de yeni bir süreç yeni bir iklim tartışılıyor. Burada ben Diyarbakır sokaklarında, tabii bu sokaklara sizler kadar ya da Sezgin Bey kadar hakim olmam mümkün değil ama Diyarbakır'a çokça gelmiş ve bugün yine sokaklardan bulunmuş birisi olarak ben Diyarbakır sokaklarında barışa kardeşliğe dair bir umut ancak sürece ilişkin bir tedirginlik ve bir güvensizlik görüyorum. Bunu görüyorum ve bir samimiyet beklentisi görüyorum. Bunu tüm siyasilerden bekliyorlar" diye konuştu.

'YOL TEMİZLİĞİNE, ÖN AÇILMASINA İHTİYAÇ VAR'

Kayyum uygulamalarının önüne geçilebileceğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Buradan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden bir çağrı yapıyorum; bu konuda samimi adımlar atmak isteyen herkesin bilmesi gereken bir şey var ki bir yol temizliğine, bir ön açılmasına önün görülmesine ihtiyaç var. Burada bence atılacak ilk samimi, kolay ve olması gereken adım, bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenen, aslında belediye başkanı bir suç işler mi, işleyebilir. Her partiden işleyebilir ama bu suçun kesinleşmesinden sonra yani KHK'nın koyduğu gibi eğer terör iddiası varsa kovuşturma aşamasında falan değil, soruşturma aşamasında değil, hüküm kesinleştikten sonra hatta süresi içinde yapılan Anayasa Mahkemesi başvurusunu dahi bekleyerek, sonra eğer olacaksa da mutlaka belediye meclisinin içinden yeni bir belediye başkanı seçilir. Bunun normal, bütün dünyada olan Türkiye'de de kanunda olan hükmü bu iken olağanüstü hali fırsat bilerek 'OHAL KHK'sıyla bu terör şüphesi varsa hemen görevden alınır, yerine kayyum atanır. Bu demokrasi değil. Bugünün ruhuna bugünün beklentisine de hiç uygun değil. Burada komisyonda 45 dakika, Genel Kurul'da 2 saat sürecek bir yasama faaliyeti bu işi hemen halledebiliriz. Hatta öyle bir mevzu ki bu konuda söylenecek her söz tükendi, genel kurulda konuşmadan bile oylamaya geçebiliriz. Bu konuda bir samimiyet göstermelerini buradan iki yanımda iki genç, biri kadın biri erkek, Diyarbakır'ın halkın yüzde 70'e varan iradesiyle seçtiği ve geçmişte aynı durumda yerlerine kayyum atanmış 2 sayın belediye başkanının yanından bu çağrıyı yapıyorum. Bugün bu çağrı DEM Partililerin belediyeleri ile ilgili bir güvence gibi görünür, yarın iktidar el değişince senin bugün en milli gördüğünü bir başkası terörist yapar. Bunu yıllarca Türkiye'de hepimiz yaşadık. Gücün elinde olana göre teröristin değiştiği bir süreç yerine hukuki gibi bir sürecin doğru şekilde tarif edilmesi gerektiğini en net bir şekilde ifade etmek istiyorum."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapacağı ziyaretleri iptal ederek, Ankara'ya hareket etmek üzere kentten ayrılacak.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,