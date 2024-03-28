Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahraman Tazeoğlu ve Grup Yürüyüşü ile Ramazan Ayı'nda Kültür-Sanat Etkinlikleri Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu ve Grup Yürüyüşü Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu şiirlerini seslendirdi.

Grup Yürüyüş ise sevilen ezgilerini seslendirdi, Filistin eserine ise çocuklar sahneden eşlik etti.

Program, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü'nün Grup Yürüyüş'e, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu'nun Kahraman Tazeoğlu'na plaket takdim etmesiyle sona erdi.