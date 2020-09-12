CUMHURBAŞKANI HABERLERİ

Cumhurbaşkanı 11.9.2020

'SOSYAL MEDYANIN PEŞİNE TAKINMAYIN' Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklanma iddialarını da değerlendiren Soylu, şunları söyledi: "Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyecek başka bir değerlendirmem söz konusu değil. Sosyal medyanın peşine takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Sadece bu belediye için değil, yüzlerce belediyede teftişimiz var. Kimisi şikayete dayalı, kimisi her yıl yaptığımız rutin teftişimizdir. Onun için siz resmi makamların ortaya ne koyduğuna bakın." Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin önemine de değinen Soylu, "Gelecek nesillerimiz; doğru örnekler, doğru şahsiyetleri memleketine adanmış insanları önlerinde görüp, yol haritalarını ona göre çizmeleri gerekiyor. Buranın aslında mimarisi rahmetli Adnan Menderes'in dedesinin evinin mimarisi. İçinde bu detayların tamamı var. Aynı zamanda da bir müze olarak kimliğini, ruhunu ve Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade etmeye çalışan bütün derlemeleri içinde barındırıyor. 3- 4 ay içinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılmış olur.