CUMHURBAŞKANI HABERLERİ

Cumhurbaşkanı 12.9.2020
Son dakika haberi! Bakan Kurum, tarımköy konutlarında incelemelerde bulundu
"Bu projenin bir başka amacı da budur yani kırsal kalkınmayı sağlamak" Bu projeyle köylerin daha güçlü hale geleceğini de dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunları yaptığımızda bizim köylerimiz daha da güçlü hale gelecek. Yani kırsal anlamda kalkınacağız. Bu projenin bir başka amacı da budur yani kırsal kalkınmayı sağlamak. Bu çerçevede amacımız bu örnek projeleri Türkiye'mizin her yerine yaymaktır. Nasıl şehir merkezlerinde sosyal konut talebi alıyorsak, köy yerleşik alanlarında da vatandaşımızdan gelecek talep doğrultusunda köy konutları, tarımköy uygulamalarını tüm ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 81 il valiliğine bir yazı gönderdik ve 'Elinizde tarımköy uygulaması istediğiniz alanları çalışıp, bize gönderin' dedik.
Cumhurbaşkanı 12.9.2020
Bakan Kurum: "Gelincik Tepesi'ndeki konutlar kısa sürede teslim edilecek"
"Bakanımızla çalışmaları yerinde inceledik" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyefendi, Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarının inşasını incelemek üzere ilimize geldi. Pütürge ve Kale'nin ardından ilçemiz sınırlarında bulunan Gelincik Tepesi'ndeki çalışmaları yerince inceledik. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı 12.9.2020
Son Dakika: Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu
"Yaklaşık 4 ay içerisinde istediğimiz noktaya gelmesini bekliyoruz" Toplantı sonrası bir takım ziyaretler gerçekleştiren Bakan Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde de incelemelerde bulundu. Aydın protokolü tarafından müze girişinde karşılanan Bakan Soylu'ya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından yağlık hediye edildi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, 3-4 ay içerisinde müzeyi açmayı planladıklarını ifade ederek, "Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki son durumu hem tespit edebilmek hem de bundan sonraki çalışmaları Valimizle, milletvekillerimizle hep birlikte değerlendirebilmek için burada bir aradayız.
Cumhurbaşkanı 12.9.2020
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler
Sisi'den normalleşmeye övgü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı "bölgede istikrar ve barış yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor
Beralus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazandığının açıklanması üzerine "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı
Yemen'de 28 milletvekili Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'a ülkeye dönme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Vişegrad ülkeleri, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Kandemir: "Yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefet var"
Teşkilatlara uyarılarda da bulunan Ünlü, "Kongreler her zaman oluyor. Bundan önceki başkanlarımıza ve yönetimlerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görev alacak yeni başkan ve yönetimlerine de başarılar diliyoruz. Biz, hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Başkan olalım ya da olmayalım, yönetimde olalım ya da olmayalım her zaman davamız için, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız, destekçisi olacağız.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika haber: Bakan Soylu yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi Açıklaması
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ilişkin, "İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla burası açılmış olur.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika haberleri! Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da sel mağduru 400 aileye yardım malzemesi dağıttı
Büyükelçi Neziroğlu, yaptığı konuşmada, "Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını getirdik.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da (2)
'SOSYAL MEDYANIN PEŞİNE TAKINMAYIN' Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklanma iddialarını da değerlendiren Soylu, şunları söyledi: "Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyecek başka bir değerlendirmem söz konusu değil. Sosyal medyanın peşine takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Sadece bu belediye için değil, yüzlerce belediyede teftişimiz var. Kimisi şikayete dayalı, kimisi her yıl yaptığımız rutin teftişimizdir. Onun için siz resmi makamların ortaya ne koyduğuna bakın." Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin önemine de değinen Soylu, "Gelecek nesillerimiz; doğru örnekler, doğru şahsiyetleri memleketine adanmış insanları önlerinde görüp, yol haritalarını ona göre çizmeleri gerekiyor. Buranın aslında mimarisi rahmetli Adnan Menderes'in dedesinin evinin mimarisi. İçinde bu detayların tamamı var. Aynı zamanda da bir müze olarak kimliğini, ruhunu ve Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade etmeye çalışan bütün derlemeleri içinde barındırıyor. 3- 4 ay içinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılmış olur.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: "2019'da sporcularımızın pek çok branştaki başarıları göğsümüzü kabarttı.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi değerlendirmesi Açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'nın, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler karşısında Türkiye'ye destek olduğunu anımsatan Şentop, Azerbaycan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştüklerini ve yatırımları geliştirmek istediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Erdoğan Öz'den vatandaşlara 'HES kodu alın' çağrısı
Erdoğan Öz, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Kendi yönümüzü kendimiz tayin ediyoruz"
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a: Kimse ergenlik sorunlarını uluslararası alana taşımasın
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini ve uluslararası hukuk, deniz hukuku kurallarına uygun hareket etmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son Dakika | Polonya, 100'ün üzerinde Belaruslu aktiviste kapılarını açıyor
Bir son dakika haberine göre Polonya, Belarus'ta ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilere katılan 100'ün üzerinde göstericiyi ülkeye alacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Senegal Dışişleri Bakanı Ba: "Türkiye ile ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istiyoruz"
Ba, Ankara ile Dakar arasındaki ilişkinlerin son dönemde sıklaştığının altını çizerek, hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ortak vizyonu sayesinde eğitim, mesleki eğitim, endüstri ve altyapı projeleri konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
- Bakan Çavuşoğlu: "Mali'de bir an önce geçiş döneminin tamamlanması, anayasal düzenin tekrar tesis...
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Sudan'da geçici hükümetin reformlarını protestolar sürüyor
Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz'da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşıyla görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Kendilerine Ba ile ikili ilişkiler noktasında gündeme getirdiğimiz konular, imzaladığımız anlaşmalar ve önümüzdeki süreçte atacağımız adımlar hakkında arz ettik.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
AK Parti'den Erol Mütercimler'e suç duyurusu
Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin, imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika haberleri | Bursalı iş adamından Sivas Şarkışla'ya Biyogaz yatırımı
"Biz bize yeteceğiz" Şahoğlu, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olması için yapılan benzer yatırımların önemine değinerek, "Özellikle pandemi sürecinde dünya hızlı bir değişim içerisinde. Bu süreçte yenilenebilir enerjinin ve tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ülke olarak bir şeyi daha çok iyi anladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedef neydi? 'Artık yerli ve milli olacağız.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Bakan Kasapoğlu: "Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var"
Bakan Kasapoğlu: "Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var" İSTANBUL - Ümraniye'de kısa sürede yapımı gerçekleştirilen Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ve 6 çok amaçlı saha, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılarak hizmete girdi. Açılışa katılan Bakan Kasapoğlu: Bizim siyasetimizde üretmek var, bizim siyasetimizde hizmet etmek var" dedi. Bakan Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiği üç yarı olimpik yüzme havuzundan biri olan Topağacı Mahallesi'ndeki Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu hizmete açıldı. Yarı olimpik yüzme havuzu ve Ümraniye'de yapılan 6 çok amaçlı sahanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, yüzme havuzuna ismi verilen paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ve vatandaşlar katıldı. Türkiye olarak tüm engellemelere inançla gayretle yolumuzda ilerliyoruz Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye içeriden ve disarıdan pek çok engele rağmen yoluna cumhurbaşkanımızın önderliğinde yorulmadan gayretle inançla bir beraber olarak devam ediyor.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu: "Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz"
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Şentop: "Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini bekliyoruz"
TBMM Başkanı Şentop: "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
BBP Genel Başkanı Destici'den Macron'a tepki Açıklaması
Destici, internet üzerinden yaptığı videolu açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin tecellisi sonucunda seçildiğini, Erdoğan'ın Türkiye ve Türk milletini temsil ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Macron, haddini bilmelidir.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Bakan Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
AK Gençlik'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Onur Kart, Erzincan adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, "imam hatip liselerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkeye büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştirmiş kurumlar olduğunu" söyledi.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Türkiye'den Libya'ya giden 'hayalet gemiler'
BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, dış güçlerin Libya'daki savaşa nasıl müdahil olduklarını incelediği haber dizisi kapsamında 3 geminin izini sürdü. Bu gemiler; Mayıs 2019'da Libya'ya giden Amazon, Ocak ayında Tunus'a gideceği bildirilen ve daha sonra Libya'nın başkenti Trablus'a yönelen Bana, Şubat ayında önce Trablus'a sonra Misrata'ya gönderilen Ana. Africa Eye, Türkiye'den giden bu gemilerle gizlice Libya'ya silah gönderildiğini tespit etti. BBC, araştırmaları sonucu elde ettiği bulgulara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığıyla temas kurdu ve görüş istedi. Ancak BBC'ye herhangi bir açıklama yapılmadı. İtalyan yetkililer 2 hafta önce Bana'nın 6 aydır tutulduğu Cenova Limanı'ndan ayrılmasına koşullu olarak izin verdi. Cenova Savcılığının kararı uyarınca gemi Türkiye limanlarına yalnızca yük indirmek için yanaşabilecek. Libya'ya ise ancak Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden geçerek gidebilecek. Lübnan bandıralı geminin Türkiye'den Libya'ya silah ve askeri araç sevkiyatı için kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, kaptan Youssef Tartoussi hala ev hapsinde tutuluyor. Tartoussi, "uluslararası silah kaçakçılığı"yla suçlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Suriyeli paralı askerlerle Türk savaş gemilerinin son günlerde Libya topraklarına ulaştığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı 11.9.2020
Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile görüştü
Çavuşoğlu temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.