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Valiler kararnamesi 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi ile kim atandı, görevden alınan valiler kimler soruları gece saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle İzmir Valiliğine İsmail Ustaoğlu, Hatay Valiliğine Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep Valiliğine Tuncay Akkoyun getirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ise Ağrı Valisi Önder Bozkurt atandı. Ayrı bir kararla Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı ve yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Kararnameyle 41 ilin valisi değişti. Bu atamaların bir bölümü valiler arasındaki yer değişikliğinden oluşurken, mülkiye başmüfettişleri ve bakanlık bürokratları da ilk kez vali olarak görevlendirildi.

İZMİR, HATAY VE GAZİANTEP VALİLERİ DEĞİŞTİ

Kararnamede en dikkat çeken atamalar büyükşehirlerde yaşandı. İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliğine atanırken, İzmir Valiliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu getirildi. Balıkesir'e ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber atandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliğine atandı. Hatay Valiliğine ise AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan getirildi. Gaziantep Valiliğine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kayseri Valiliğine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şanlıurfa Valiliğine ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek atandı.

AFAD BAŞKANLIĞINA ÖNDER BOZKURT ATANDI

Kararnameyle İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda da önemli değişiklikler yapıldı. AFAD Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt atandı. 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır getirildi.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk atandı. Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç ise Artvin Valiliğine getirildi. İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay atanırken, bu görevi yürüten Sezer Işıktaş Amasya Valisi oldu.

14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI

Kararnameyle 14 il valisi İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Bakanlık emrine alınan valiler şöyle:

Ziya Polat (Kars Valisi)

Rahmi Doğan (Sakarya Valisi)

Yılmaz Şimşek (Sivas Valisi)

Abdulaziz Aydın (Bolu Valisi)

Uğur Turan (Kırklareli Valisi)

Birol Ekici (Şırnak Valisi)

Numan Hatipoğlu (Elazığ Valisi)

Mükerrem Ünlüer (Kahramanmaraş Valisi)

Ömer Toraman (Çanakkale Valisi)

Tülay Baydar Bilgihan (Burdur Valisi)

Önder Bakan (Amasya Valisi)

Mustafa Fırat Taşolar (Iğdır Valisi)

Mustafa Koç (Giresun Valisi)

İdris Akbıyık (Muğla Valisi)

HANGİ İLE KİM VALİ OLARAK ATANDI?

Valiler kararnamesiyle yeni vali atanan 41 il ve atanan isimler şöyle:

Ağrı: Ömer Kalaylı (Kilis Valisi)

Amasya: Sezer Işıktaş (İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı)

Artvin: Yavuz Selim Akkoç (İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı)

Balıkesir: Kemal Çeber (Gaziantep Valisi)

Bartın: Ali Çalgan (Çorum Valisi)

Batman: Yunus Sezer (Edirne Valisi)

Bayburt: Yusuf Güni (Mülkiye Başmüfettişi)

Bitlis: Ahmet Dilsiz (İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri)

Bolu: Osman Ahsen (Mülkiye Başmüfettişi)

Burdur: Mehmet Yıldız (İstanbul-Pendik Kaymakamı)

Çanakkale: Osman Hacıbektaşoğlu (Zonguldak Valisi)

Çorum: Mehmet Mut (Mülkiye Başmüfettişi)

Edirne: Ahmet Karakaya (Bitlis Valisi)

Elazığ: Mustafa Eldivan (Bayburt Valisi)

Gaziantep: Tuncay Akkoyun (Mardin Valisi)

Giresun: Hasan Şıldak (Şanlıurfa Valisi)

Hatay: Ali Hamza Pehlivan (AFAD Başkanı)

Iğdır: İsmail Özkan (İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Eski Genel Müdür Yardımcısı)

Isparta: Nurtaç Arslan (Bartın Valisi)

İzmir: İsmail Ustaoğlu (Balıkesir Valisi)

Kahramanmaraş: Musa Işın (Kütahya Valisi)

Karabük: Ramazan Bal (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü)

Kars: Abdullah Köklü (Tokat Valisi)

Kastamonu: Kadir Çakır (Vali-Mülkiye Başmüfettişi)

Kayseri: Recep Soytürk (Tekirdağ Valisi)

Kilis: Yusuf Alperen Ayar (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı)

Kırklareli: Mehmet Ali Özkan (Yozgat Valisi)

Kırşehir: Turan Ergün (Artvin Valisi)

Kütahya: Avni Çakır (Muş Valisi)

Malatya: Abdullah Erin (Isparta Valisi)

Mardin: Süleyman Elban (İzmir Valisi)

Muğla: Seddar Yavuz (Malatya Valisi)

Muş: Meftun Dallı (Kastamonu Valisi)

Sakarya: Ekrem Canalp (Batman Valisi)

Sivas: Oktay Çağatay (Karabük Valisi)

Şanlıurfa: Gökmen Çiçek (Kayseri Valisi)

Şırnak: Murat Sefa Demiryürek (Kırşehir Valisi)

Tekirdağ: Mustafa Masatlı (Hatay Valisi)

Tokat: Ahmet Süheyl Üçer (İstanbul Vali Yardımcısı)

Yozgat: Ali Arslantaş (Vali-Mülkiye Başmüfettişi)

Zonguldak: Yılmaz Doruk (Vali-Mülkiye Başmüfettişi)

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/399 sayılı kararla da Polis Akademisi Başkanlığında değişikliğe gidildi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Boşalan Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

İşte atamalar: