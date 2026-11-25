Valiler Kararnamesi PDF oku indir! Hangi vali nereye atandı, yeni valiler kim oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Mülki idarede kapsamlı bir değişikliğe gidilen kararnameyle 41 ilin valisi değişirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. İzmir, Hatay, Gaziantep, Kayseri ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlere yeni valiler atandı.
Valiler kararnamesi PDF oku indir, hangi vali nereye atandı, yeni valiler kim oldu soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konuların başında geldi. Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle İzmir Valiliğine İsmail Ustaoğlu, Hatay Valiliğine Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep Valiliğine Tuncay Akkoyun getirildi. AFAD Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt atanırken, ayrı bir kararla Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.
VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Valiler kararnamesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'nin 33441 sayılı nüshasının "Atama Kararları" bölümünde yer aldı. Kararda, "Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kararnameyle 41 ile yeni vali atandı. Atamaların bir bölümü valiler arasındaki yer değişikliğinden oluşurken, mülkiye başmüfettişleri, kaymakamlar ve bakanlık bürokratları da vali olarak görevlendirildi.
VALİLER KARARNAMESİ PDF OKU İNDİR
Valiler kararnamesinin tam metnine ve PDF dosyasına Resmi Gazete'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Kararnameyi okumak ya da indirmek isteyenler, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasındaki "Atama Kararları" bölümünü açarak 2026/398 sayılı karara ve ekli listeye ulaşabiliyor. Polis Akademisi Başkanlığına ilişkin 2026/399 sayılı karar da aynı bölümde yer alıyor.
YENİ VALİLER KİM OLDU?
Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il ve yeni valiler şöyle:
Ağrı Valisi: Ömer Kalaylı
Amasya Valisi: Sezer Işıktaş
Artvin Valisi: Yavuz Selim Akkoç
Balıkesir Valisi: Kemal Çeber
Bartın Valisi: Ali Çalgan
Batman Valisi: Yunus Sezer
Bayburt Valisi: Yusuf Güni
Bitlis Valisi: Ahmet Dilsiz
Bolu Valisi: Osman Ahsen
Burdur Valisi: Mehmet Yıldız
Çanakkale Valisi: Osman Hacıbektaşoğlu
Çorum Valisi: Mehmet Mut
Edirne Valisi: Ahmet Karakaya
Elazığ Valisi: Mustafa Eldivan
Gaziantep Valisi: Tuncay Akkoyun
Giresun Valisi: Hasan Şıldak
Hatay Valisi: Ali Hamza Pehlivan
Iğdır Valisi: İsmail Özkan
Isparta Valisi: Nurtaç Arslan
İzmir Valisi: İsmail Ustaoğlu
Kahramanmaraş Valisi: Musa Işın
Karabük Valisi: Ramazan Bal
Kars Valisi: Abdullah Köklü
Kastamonu Valisi: Kadir Çakır
Kayseri Valisi: Recep Soytürk
Kilis Valisi: Yusuf Alperen Ayar
Kırklareli Valisi: Mehmet Ali Özkan
Kırşehir Valisi: Turan Ergün
Kütahya Valisi: Avni Çakır
Malatya Valisi: Abdullah Erin
Mardin Valisi: Süleyman Elban
Muğla Valisi: Seddar Yavuz
Muş Valisi: Meftun Dallı
Sakarya Valisi: Ekrem Canalp
Sivas Valisi: Oktay Çağatay
Şanlıurfa Valisi: Gökmen Çiçek
Şırnak Valisi: Murat Sefa Demiryürek
Tekirdağ Valisi: Mustafa Masatlı
Tokat Valisi: Ahmet Süheyl Üçer
Yozgat Valisi: Ali Arslantaş
Zonguldak Valisi: Yılmaz Doruk
HANGİ VALİ NEREYE ATANDI?
Kararnamede yer alan 59 ismin mevcut görevleri ve atandıkları görevler şöyle:
Ziya Polat: Kars Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Rahmi Doğan: Sakarya Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Yılmaz Şimşek: Sivas Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Abdulaziz Aydın: Bolu Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Uğur Turan: Kırklareli Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Birol Ekici: Şırnak Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Numan Hatipoğlu: Elazığ Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Mükerrem Ünlüer: Kahramanmaraş Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Ömer Toraman: Çanakkale Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Tülay Baydar Bilgihan: Burdur Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Önder Bakan: Amasya Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Mustafa Fırat Taşolar: Iğdır Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Mustafa Koç: Giresun Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
İdris Akbıyık: Muğla Valisi, İçişleri Bakanlığı emrine
Gökmen Çiçek: Kayseri Valisi, Şanlıurfa Valisi
Recep Soytürk: Tekirdağ Valisi, Kayseri Valisi
Mustafa Masatlı: Hatay Valisi, Tekirdağ Valisi
Ali Hamza Pehlivan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Hatay Valisi
Kemal Çeber: Gaziantep Valisi, Balıkesir Valisi
Tuncay Akkoyun: Mardin Valisi, Gaziantep Valisi
Süleyman Elban: İzmir Valisi, Mardin Valisi
İsmail Ustaoğlu: Balıkesir Valisi, İzmir Valisi
Abdullah Köklü: Tokat Valisi, Kars Valisi
Ahmet Süheyl Üçer: İstanbul Vali Yardımcısı, Tokat Valisi
Ekrem Canalp: Batman Valisi, Sakarya Valisi
Yunus Sezer: Edirne Valisi, Batman Valisi
Ahmet Karakaya: Bitlis Valisi, Edirne Valisi
Ahmet Dilsiz: İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri, Bitlis Valisi
Oktay Çağatay: Karabük Valisi, Sivas Valisi
İsmail Özkan: İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Eski Genel Müdür Yardımcısı, Iğdır Valisi
Avni Çakır: Muş Valisi, Kütahya Valisi
Meftun Dallı: Kastamonu Valisi, Muş Valisi
Kadir Çakır: Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Kastamonu Valisi
Osman Ahsen: Mülkiye Başmüfettişi, Bolu Valisi
Abdullah Erin: Isparta Valisi, Malatya Valisi
Nurtaç Arslan: Bartın Valisi, Isparta Valisi
Ali Çalgan: Çorum Valisi, Bartın Valisi
Mehmet Mut: Mülkiye Başmüfettişi, Çorum Valisi
Mehmet Ali Özkan: Yozgat Valisi, Kırklareli Valisi
Ali Arslantaş: Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Yozgat Valisi
Murat Sefa Demiryürek: Kırşehir Valisi, Şırnak Valisi
Turan Ergün: Artvin Valisi, Kırşehir Valisi
Yavuz Selim Akkoç: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Artvin Valisi
Mustafa Eldivan: Bayburt Valisi, Elazığ Valisi
Yusuf Güni: Mülkiye Başmüfettişi, Bayburt Valisi
Musa Işın: Kütahya Valisi, Kahramanmaraş Valisi
Osman Hacıbektaşoğlu: Zonguldak Valisi, Çanakkale Valisi
Yılmaz Doruk: Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Zonguldak Valisi
Mehmet Yıldız: İstanbul-Pendik Kaymakamı, Burdur Valisi
Sezer Işıktaş: İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Amasya Valisi
Ramazan Bal: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü, Karabük Valisi
Hasan Şıldak: Şanlıurfa Valisi, Giresun Valisi
Seddar Yavuz: Malatya Valisi, Muğla Valisi
Ömer Kalaylı: Kilis Valisi, Ağrı Valisi
Yusuf Alperen Ayar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kilis Valisi
Önder Bozkurt: Ağrı Valisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
Tarık Bahadır: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü
Ali Baştürk: Mülkiye Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
Bülent Ay: Mülkiye Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
İZMİR, HATAY VE GAZİANTEP VALİLERİ DEĞİŞTİ
Kararnamenin en dikkat çeken atamaları büyükşehirlerde yaşandı. İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliğine atanırken, İzmir Valiliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu getirildi. Balıkesir'e ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber atandı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliğine atandı. Hatay Valiliğine ise AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan getirildi. Gaziantep Valiliğine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kayseri Valiliğine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şanlıurfa Valiliğine ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek atandı.
14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI
Kararnameyle Kars, Sakarya, Sivas, Bolu, Kırklareli, Şırnak, Elazığ, Kahramanmaraş, Çanakkale, Burdur, Amasya, Iğdır, Giresun ve Muğla valileri İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Bakanlık emrine alınan valiler Ziya Polat, Rahmi Doğan, Yılmaz Şimşek, Abdulaziz Aydın, Uğur Turan, Birol Ekici, Numan Hatipoğlu, Mükerrem Ünlüer, Ömer Toraman, Tülay Baydar Bilgihan, Önder Bakan, Mustafa Fırat Taşolar, Mustafa Koç ve İdris Akbıyık oldu.
AFAD BAŞKANLIĞINA ÖNDER BOZKURT ATANDI
Kararnameyle İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların yönetiminde de değişikliğe gidildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine atanırken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığına getirildi.
1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğan Önder Bozkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Mesleğe 2004 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak başlayan Bozkurt, Kütahya'nın Pazarlar, Elazığ'ın Maden ve Sakarya'nın Söğütlü ilçelerinde kaymakamlık, Hakkâri'de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında şube müdürü ve daire başkanı olarak çalışan Bozkurt, 2019 yılında mülkiye müfettişi oldu. 2023 yılında AFAD Başkan Yardımcılığına getirilen Bozkurt, 7 Ocak 2026 tarihli valiler kararnamesiyle Ağrı Valisi olmuştu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA DİĞER ATAMALAR
Kararnameyle İçişleri Bakanlığının farklı birimlerinde de görev değişiklikleri yapıldı. 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır atandı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk getirilirken, bu görevi yürüten Yavuz Selim Akkoç Artvin Valisi oldu. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ise Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay atandı. Bu görevi yürüten Sezer Işıktaş da Amasya Valiliğine getirildi.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/399 sayılı kararla Polis Akademisi Başkanlığında da değişikliğe gidildi. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı ve yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.
1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet İlker Haktankaçmaz, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çamlıyayla, Ovacık ve Eldivan'da kaymakamlık, Sivas'ta vali yardımcılığı yapan Haktankaçmaz, 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı oldu. 2016 yılında Kırıkkale Valiliğine atanan Haktankaçmaz, daha sonra vali-mülkiye müfettişi olarak görev yaptı. 2020 yılında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine getirilen Haktankaçmaz, son kararla Polis Akademisi Başkanı oldu.