Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Valiler kararnamesi PDF oku indir, hangi vali nereye atandı, yeni valiler kim oldu soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konuların başında geldi. Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle İzmir Valiliğine İsmail Ustaoğlu, Hatay Valiliğine Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep Valiliğine Tuncay Akkoyun getirildi. AFAD Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt atanırken, ayrı bir kararla Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Valiler kararnamesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'nin 33441 sayılı nüshasının "Atama Kararları" bölümünde yer aldı. Kararda, "Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kararnameyle 41 ile yeni vali atandı. Atamaların bir bölümü valiler arasındaki yer değişikliğinden oluşurken, mülkiye başmüfettişleri, kaymakamlar ve bakanlık bürokratları da vali olarak görevlendirildi.

VALİLER KARARNAMESİ PDF OKU İNDİR

Valiler kararnamesinin tam metnine ve PDF dosyasına Resmi Gazete'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Kararnameyi okumak ya da indirmek isteyenler, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasındaki "Atama Kararları" bölümünü açarak 2026/398 sayılı karara ve ekli listeye ulaşabiliyor. Polis Akademisi Başkanlığına ilişkin 2026/399 sayılı karar da aynı bölümde yer alıyor.