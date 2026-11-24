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15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusu, müjdenin ardından öğretmen adaylarının en çok araştırdığı konu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 15 bin öğretmen alımına ilişkin duyuru ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Atamanın kesin tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı duyuruyla netlik kazanacak. Alım, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 15 BİN ÖĞRETMEN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlere Saygı Gecesi programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak."

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen atamasının kesin tarihi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre alım duyurusu bu hafta içinde yayımlanacak. Duyuruda başvuru tarihleri, tercih süreci ve atama takviminin de yer alması bekleniyor.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı henüz açıklanmadı. Branş dağılımının, alım duyurusuyla birlikte bu hafta içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor. Branş bazında kontenjanlar açıklandığında, öğretmen adayları hangi alanda kaç kişilik alım yapılacağını öğrenebilecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI HANGİ SINAVLA YAPILACAK?

15 bin öğretmen alımı, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılacak. Akademi Giriş Sınavı'nda başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınıyor. Adayların akademideki eğitim sürecinin ardından öğretmen olarak atanması planlanıyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI DUYURUSU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

15 bin öğretmen alımına ilişkin duyuru, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Öğretmen adaylarının başvuru ve tercih süreçlerine ilişkin ayrıntılar için bu resmi kaynakları takip etmeleri öneriliyor.