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Giresun'un yeni valisi kim oldu, yeni Giresun Valisi Hasan Şıldak kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Giresun Valiliğine Hasan Şıldak atandı. Hasan Şıldak, kararnameden önce Şanlıurfa Valisi olarak görev yapıyordu. Giresun'un önceki valisi Mustafa Koç ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

GİRESUN'UN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Giresun Valiliğine Hasan Şıldak atandı. Hasan Şıldak, kararnameden önce Şanlıurfa Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Giresun'un önceki valisi Mustafa Koç ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Hasan Şıldak, devir teslim işlemlerinin ardından Giresun Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ GİRESUN VALİSİ HASAN ŞILDAK KİMDİR?

Giresun yeni valisi Hasan Işıldak hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.