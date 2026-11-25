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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında 59 isim için görev değişikliği yapılırken, Erzincan Valiliğinde değişiklik olmadı.

Atama kararıyla bazı illerin valileri ve kamu kurumlarının yöneticileri değişirken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

3 yılı aşkın süredir Erzincan Valiliği görevini yürüten Aydoğdu, yeni atama kararı kapsamında görevini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı