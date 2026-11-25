Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Doğan tarafından Pezeşkiyan'a güven mektubu sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, güven mektubunu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu. Büyükelçiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda da Doğan'ın güven mektubunu Pezeşkiyan'a sunduğu bildirildi.
(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu" denildi.
Kaynak: ANKA