Bayburt Valisi olarak Yusuf Güni atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Bayburt Valiliğinde görev değişikliği yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Bayburt Valiliğinde görev değişikliği yapıldı.
Karara göre, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Elazığ Valiliğine atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni Bayburt Valisi olarak görevlendirildi.
59 ismi kapsayan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı