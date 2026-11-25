Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'ün yeni valisi kim oldu, yeni Karabük Valisi Ramazan Bal kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Karabük Valiliğine Ramazan Bal atandı. Ramazan Bal, kararnameden önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Karabük'ün önceki valisi Oktay Çağatay ise Sivas Valiliğine atandı.

KARABÜK'ÜN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Karabük Valiliğine Ramazan Bal atandı. Ramazan Bal, kararnameden önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Karabük'ün önceki valisi Oktay Çağatay ise Sivas Valiliğine atandı. Ramazan Bal, devir teslim işlemlerinin ardından Karabük Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ KARABÜK VALİSİ RAMAZAN BAL KİMDİR?

Karabük yeni valisi Ramazan Bal hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.