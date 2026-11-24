Akaryakıta sıradaki zam 1 Aralık 2026'da geliyor. Cumhurbaşkanı kararlarıyla aylık takvime bağlanan özel tüketim vergisi ( Ötv ) artışı yüzünden benzinin litresi KDV dahil yaklaşık 4,15 lira, motorinin litresi 3,60 lira pahalanacak. 24 Kasım itibarıyla pompaya yansıyan yeni bir zam yok; fiyatlar geçen haftaki indirimlerden sonra aynı seviyede.

AKARYAKITA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

1 Aralık 2026 Salı günü. O gün benzine litrede 4,15 lira civarında, motorine 3,60 lira zam gelecek. Bu zammın nedeni petrol fiyatı değil, vergi. 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile benzinde eşel mobil sistemi sona erdi ve ÖTV kademeli artışa bağlandı. Karara göre 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına ÖTV kasımda 11,36 lira; 1 Aralık 2026'dan itibaren 14,8277 lira uygulanacak.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Vergideki fark litrede yaklaşık 3,47 lira. Üzerine yüzde 20 KDV eklenince pompadaki artış litrede 4,15 lirayı buluyor. 98 oktan benzinde ise ÖTV kasımdaki 12,36 liradan 15,5437 liraya yükselecek.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinin takvimi 12 Ağustos 2026 tarihli 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Bu kararla 13-31 Ağustos arasında sıfırlanan motorin ÖTV'si eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9 lira oldu; aralıkta litre başına 12 lira alınacak. 3 liralık vergi artışına KDV eklenince motorinin pompa fiyatı litrede 3,60 lira yükselecek. Aynı kararla motorin, eşel mobil sisteminden de çıkarılmıştı.

AKARYAKITA BUGÜN ZAM GELDİ Mİ?

Gelmedi. 24 Kasım tarihli fiyat listelerinde akaryakıtta zam ya da indirim görünmüyor. Pompaya son yansıyan hareketler indirimdi: motorinin litresi 20 Kasım Cuma günü yaklaşık 6,50 lira, benzinin litresi 21 Kasım Cumartesi günü 2,95 lira ucuzladı.

BU HAFTA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Resmî bir indirim yok ama sektörde beklenti var. ANKA'nın 24 Kasım sabahı aktardığına göre motorinin ton fiyatı 1.105 dolara inerek 4 ay önceki seviyesine döndü, Brent petrol de 86 dolarla son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sektör kaynakları, düşüş sürerse birkaç gün içinde benzin ve motorine 4 liraya yakın indirim gündeme gelebileceğini söyledi.

Bu bir beklenti; indirimin olup olmayacağı ve tutarı, ton fiyatlarındaki hareketle ve dağıtıcı şirketlerin fiyat listeleriyle kesinleşecek. 1 Aralık'taki ÖTV artışı ise o gün pompadaki fiyatın üzerine eklenecek.

BENZİN VE MOTORİN BUGÜN KAÇ LİRA?

24 Kasım 2026 fiyatlarına göre benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 68,40, Anadolu Yakası'nda 68,20, Ankara'da 69,40, İzmir'de 69,60 lira. Motorin İstanbul'da 88,70 ile 88,90 lira arasında satılıyor; Ankara'da 90 lira civarında, İzmir'de 90,20 lira. LPG'nin litresi İstanbul'da 50,10-50,70 lira, Ankara'da 50,79 lira. Fiyatlar dağıtıcı şirkete ve ilçeye göre birkaç kuruş değişebiliyor.

OCAKTA YENİ ARTIŞ VAR MI?

Motorinde var. 11606 sayılı karara göre motorin ÖTV'si 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 lira olacak. Bu, aralık ayına göre yaklaşık 1,90 liralık bir vergi artışı demek; KDV ile pompada 2,28 lira civarına denk geliyor. Benzin için kararın takviminde 1 Aralık 2026 sonrasına yazılmış ayrı bir basamak yok.