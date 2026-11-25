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Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde, silahlı kişiler tarafından bir süpermarkette alıkonulan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi.

Kolombiya polisinin ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin yerel saatle 08.00'de La Castellana Mahallesi'ndeki bir süpermarkette soygun girişimi sırasında çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Açıklamada, rehin alınan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, soyguncularla iletişime geçti

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora, operasyonları yerinden takip etmek üzere Cartagena'daki Komuta Merkezi'ne geçti.

Soyguncularla iletişime geçerek içeridekileri serbest bırakmaları için ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı de la Espriella, konuya ilişkin ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Cartagena'daki rehine krizinin "para nakil aracı soygunu" girişiminden kaynaklandığını, bir grup adi suçlunun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini belirten de la Espriella, "Güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti, operatörler panik butonlarına bastı ve polis hemen olay yerine geldi. Kaçacak yer bulamayınca bir iş yerine sığınarak 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldılar." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarının ve güvenlik birimlerinin sahada olduğunu vurgulayan de la Espriella, şunları kaydetti:

"Bu durum alıkonulanlar için iyi sonuçlanacak ancak saldırganlar için aynı şeyi söyleyemem. Ordu ve polisin özel kuvvetleriyle oradayız."

Kaynak: AA