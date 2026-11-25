Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Kilis Valiliği görevine Yusuf Alperen Ayar atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Ayar'ın yeni görevine getirilmesiyle birlikte hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, yeni Kilis Valisi Yusuf Alperen Ayar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YUSUF ALPEREN AYAR KİMDİR?

Yusuf Alperen Ayar, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliği görevine atandı. Atama öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Ayar, daha önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Ayar'ın Kilis Valiliğine atanması, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararı kapsamında gerçekleştirildi. Karar, 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

YUSUF ALPEREN AYAR KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Alperen Ayar'ın doğum tarihine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

YUSUF ALPEREN AYAR NERELİ?

Yusuf Alperen Ayar'ın Rizeli olduğu bilgisi basında yer aldı. Ayar, AK Parti eski Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın oğludur.

YUSUF ALPEREN AYAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Yusuf Alperen Ayar, Kilis Valiliğine atanmadan önce kamu yönetiminde farklı görevler üstlendi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ayar, 2024 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına atandı.

Son olarak bu bakanlıkta Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Ayar, 25 Kasım 2026 tarihli kararnameyle Kilis Valisi oldu.